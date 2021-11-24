Нойер: «Бавария» сыграла с «Динамо» не наилучшим образом»
Кендзера: «Луческу попросил нас играть так, чтобы мы могли этим гордиться, и мы выложились на полную»
Защитник – о поражении от «Баварии»
24 ноября 07:28
Фото: ФК Динамо
Защитник «Динамо» Томаш Кендзера прокомментировал сайту UEFA поражение от «Баварии» (1:2) в матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Сегодня мы сыграли очень хорошо, особенно во втором тайме. Мы забили и создали еще много моментов, но Мануэль Нойер сделал несколько невероятных сейвов. Наш тренер попросил нас играть так, чтобы мы могли этим гордиться, и мы выложились на полную.
Нам нужно быть сосредоточенными в обороне. Обидно, что пропустили эти два гола, но «Бавария» – топовая команда, и играть против них было невероятно сложно. Теперь у нас последняя игра с «Бенфикой», и мы будем играть там, как всегда – только на победу.
Левандовски? Я знаю его много лет и то, насколько он хорош. Сегодня он провел отличную игру не только потому, что забил этот невероятный гол, но и благодаря своей игре в целом. Он игрок мирового класса, и я надеюсь, что он выиграет «Золотой мяч» в этом году».