Кендзера: «Луческу попросил нас играть так, чтобы мы могли этим гордиться, и мы выложились на полную»

Фото: ФК Динамо

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера прокомментировал сайту UEFA поражение от «Баварии» (1:2) в матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нам нужно быть сосредоточенными в обороне. Обидно, что пропустили эти два гола, но «Бавария» – топовая команда, и играть против них было невероятно сложно. Теперь у нас последняя игра с «Бенфикой», и мы будем играть там, как всегда – только на победу.

Левандовски? Я знаю его много лет и то, насколько он хорош. Сегодня он провел отличную игру не только потому, что забил этот невероятный гол, но и благодаря своей игре в целом. Он игрок мирового класса, и я надеюсь, что он выиграет «Золотой мяч» в этом году».