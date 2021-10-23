Корниенко – о 0:5 с «Реалом»: «Ничего страшного не случилось»

«Горняки» потерпели сокрушительное поражение

Виктор Корниенко / фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко рассказал о реакции команды на разгромное поражение от «Реала» (0:5).

Как «Шахтер» пережил дни после поражения от «Реала», что говорил тренер, что внутри команды?

«Вы все понимаете, что такое «Реал», какая это команда. Все могут проиграть «Реалу», «Барселоне». Страшного ничего не случилось. Главное, правильно сделать выводы и двигаться дальше. А так особо ничего не произошло, у нас впереди еще есть матчи, в которых мы можем исправиться».

Насколько обострилась конкуренция при новом тренере?

«Каждый футболист понимает, что футбол предполагает конкуренцию. Когда есть конкуренция, то все растут. Мистер молодец в том, что дает играть всем. У него нет футболистов, которые вообще не играют. Игровое время получают все, а кто больше себя показывает и заслуживает, то играет побольше».

Мы видим классные матчи «Шахтера» и провальные, качели. Когда должна наступить стабильность?

«Нужно время еще, чтобы была какая-то стабильность. Тренер не может прийти и сразу добиться того, чего он хочет. Мне кажется, нужно время еще. А в целом за этот период времени короткий и так результат очевиден, рисунок, который хочет Мистер».

В прошедшей игре чемпионата Украины «горняки» справились с «Ворсклой» (2:0).

Но не обошлось без скандалов – красная карточка игроку полтавчан вызвала множество споров.