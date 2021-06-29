Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Король рекордов. У Месси больше всего матчей за сборную Аргентины

Приятный бонус к разгромной победе
Футбол В мире
10:05
Король рекордов. У Месси больше всего матчей за сборную Аргентины
Лионель Месси / фото - ESPN

Сборная Аргентины крупно обыграла Боливию и вышла с первого места в плей-офф Копа Америка. Капитан «бело-голубых» Лионель Месси, забивший дубль и отдавший голевую передачу, побил рекорд Хавьера Маскерано по количеству матчей за сборную, сообщает портал Goal.

Теперь Месси единолично возглавляет список игроков аргентинцев с наибольшим количеством игр в футболке национальной команды.

Победа над Боливией стала для легендарной «десятки» 148-ым матчем за Аргентину. У бывшего рекордсмена Маскерано – 147 игр.

Напомним, стали известны подробности нового контракта Месси с «Барселоной».

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Лионель Месси сборная Аргентины (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Определились все пары 1/4 финала Копа Америка
Определились все пары 1/4 финала Копа Америка
Футбол В мире
09:18
Копа Америка. Месси вывел Аргентину с первого места группы, а Уругвай разобрался с Парагваем
Копа Америка. Месси вывел Аргентину с первого места группы, а Уругвай разобрался с Парагваем
Футбол В мире
08:23
Месси продлит контракт с «Барселоной» на два года
Месси продлит контракт с «Барселоной» на два года
Футбол Примерa (Испания)
27 июня 21:45
СМИ. «Барселона» хочет купить Роналду
СМИ. «Барселона» хочет купить Роналду
Футбол Примерa (Испания)
23 июня 12:45
«Барселона» в ближайшие дни объявит о продлении контракта Месси
«Барселона» в ближайшие дни объявит о продлении контракта Месси
Футбол Примерa (Испания)
23 июня 09:42
Копа Америка. Аргентина возглавила группу, а Чили и Уругвай – поделили очки
Копа Америка. Аргентина возглавила группу, а Чили и Уругвай – поделили очки
Футбол В мире
22 июня 07:25

Новости: Футбол

Зинченко признался, за что стыдно всей сборной
Зинченко признался, за что стыдно всей сборной
Евро-2020
10:20
Зинченко: «Был на седьмом небе, когда шведы забили полякам»
Зинченко: «Был на седьмом небе, когда шведы забили полякам»
Сборная Украины
10:18
Король рекордов. У Месси больше всего матчей за сборную Аргентины
Король рекордов. У Месси больше всего матчей за сборную Аргентины
В мире
10:05
Сегодня сборная Украины сыграет против Швеции, а Англия и Германия определят, кто выйдет на победителя
Сегодня сборная Украины сыграет против Швеции, а Англия и Германия определят, кто выйдет на победителя
Сборная Украины
09:56
Мбаппе обратился к фанатам после эпического промаха и вылета своей команды
Мбаппе обратился к фанатам после эпического промаха и вылета своей команды
Евро-2020
09:40
Ассистент Луческу: «Никто не спрашивает о возрасте. Надел футболку «Динамо» – соответствуй»
Ассистент Луческу: «Никто не спрашивает о возрасте. Надел футболку «Динамо» – соответствуй»
Украинская Премьер-лига
09:38
«Мы заткнули рты критикам», – капитан Швейцарии – о сенсационной победе
«Мы заткнули рты критикам», – капитан Швейцарии – о сенсационной победе
Евро-2020
09:25
Определились все пары 1/4 финала Копа Америка
Определились все пары 1/4 финала Копа Америка
В мире
09:18
Мората решил исход поединка. Президент испанской футбольной федерации в шоке
Мората решил исход поединка. Президент испанской футбольной федерации в шоке
Евро-2020
09:10
Все новости

Популярные новости

Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Все новости