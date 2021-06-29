Определились все пары 1/4 финала Копа Америка
Король рекордов. У Месси больше всего матчей за сборную Аргентины
Приятный бонус к разгромной победе
Лионель Месси / фото - ESPN
Сборная Аргентины крупно обыграла Боливию и вышла с первого места в плей-офф Копа Америка. Капитан «бело-голубых» Лионель Месси, забивший дубль и отдавший голевую передачу, побил рекорд Хавьера Маскерано по количеству матчей за сборную, сообщает портал Goal.
Теперь Месси единолично возглавляет список игроков аргентинцев с наибольшим количеством игр в футболке национальной команды.
Победа над Боливией стала для легендарной «десятки» 148-ым матчем за Аргентину. У бывшего рекордсмена Маскерано – 147 игр.
Lionel Messi sits alone at the top pic.twitter.com/UANqPBEyfo— Goal (@goal) June 29, 2021
Напомним, стали известны подробности нового контракта Месси с «Барселоной».
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