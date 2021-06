Король рекордов. У Месси больше всего матчей за сборную Аргентины

Лионель Месси / фото - ESPN

Сборная Аргентины крупно обыграла Боливию и вышла с первого места в плей-офф Копа Америка. Капитан «бело-голубых» Лионель Месси, забивший дубль и отдавший голевую передачу, побил рекорд Хавьера Маскерано по количеству матчей за сборную, сообщает портал Goal.

Теперь Месси единолично возглавляет список игроков аргентинцев с наибольшим количеством игр в футболке национальной команды.

Победа над Боливией стала для легендарной «десятки» 148-ым матчем за Аргентину. У бывшего рекордсмена Маскерано – 147 игр.

Lionel Messi sits alone at the top pic.twitter.com/UANqPBEyfo