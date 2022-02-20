Кризис? «Аталанта» выиграла лишь один из восьми последних матчей Серии А

Команда Малиновского очередной раз потеряла очки во встрече с «Фиорентиной»

Фото - Аталанта

В 26-м туре итальянской Серии А «Аталанта» на выезде минимально уступила «Фиорентине» (0:1). Полузащитник Руслан Малиновский забил ответный мяч, но гол был отменен.

Таким образом, подопечные Джан Пьеро Гасперини одержали победу лишь в одном из возьми последних матчей в турнире. В последний раз это произошло 9 января во встрече с «Удинезе» (6:2).

За этот период, помимо «Фиорентины», бергамаски уступили «Роме» (1:4) и «Кальяри» (1:2). Также были ничьи с «Дженоа» (0:0), «Интером» (0:0), «Лацио» (0:0) и «Ювентусом» (1:1). Серия без побед длится пять игр.