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Кризис? «Аталанта» выиграла лишь один из восьми последних матчей Серии А

Команда Малиновского очередной раз потеряла очки во встрече с «Фиорентиной»
Футбол Серия А (Италия)
17:28
Кризис? «Аталанта» выиграла лишь один из восьми последних матчей Серии А
Фото - Аталанта

В 26-м туре итальянской Серии А «Аталанта» на выезде минимально уступила «Фиорентине» (0:1). Полузащитник Руслан Малиновский забил ответный мяч, но гол был отменен.

Таким образом, подопечные Джан Пьеро Гасперини одержали победу лишь в одном из возьми последних матчей в турнире. В последний раз это произошло 9 января во встрече с «Удинезе» (6:2).

За этот период, помимо «Фиорентины», бергамаски уступили «Роме» (1:4) и «Кальяри» (1:2). Также были ничьи с «Дженоа» (0:0), «Интером» (0:0), «Лацио» (0:0) и «Ювентусом» (1:1). Серия без побед длится пять игр.

В Лиге Европы «Аталанта» стартовала успешнее, обыграв «Олимпиакос» (2:1).
Сергей Стаднюк
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Аталанта Фиорентина Руслан Малиновский Джан Пьеро Гасперини

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