Лавриненко: «Когда Плохотнюк пробрасывал мяч, а Билык сыграл в него, был пенальти»

Сергей Лавриненко / фото - ФК «Ингулец»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал поражение от «Александрии» в 7-м туре Украинской Премьер-лиги.

Пропустили гол во втором тайме, «Александрия» начала играть по счету, использовала свободные зоны и контратаки, отошла всей командой назад. Нам пришлось рисковать. Забитый мяч – ошибка защитника. Была высокая линия защиты и пошла длинная передача. Защитник не вовремя на нее среагировали.

Трудностей у нас не было. Мы готовились к сложному матчу. «Александрия» сейчас играет в быстрый и агрессивный футбол. А раньше команда больше отличалась силовыми и бойцовскими качествами. В первом тайме была равная игра. Реализуй мы свой момент, сопернику было бы тяжело перестроится.

Усилили атаку за счет замен, хотели забить мяч. Мне казалось, что в моменте, когда Плохотнюк пробрасывал мяч, а вратарь «Александрии» сыграл в него, был пенальти. Надо посмотреть повтор. Арбитру, наверное, виднее.

До забитого мяча соперник ни в чем не был лучше нас. До гола не было никаких неожиданностей. До гола игра была ничейной. Мы расстроены, но не должны вешать нос. Надо проанализировать и забыть этот матч и готовиться к следующему».