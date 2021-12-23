Луческу сравнил свой старт в «Шахтере» и в «Динамо»
Луческу против. Скандальный легионер не вернется в «Динамо» зимой
Арендное соглашение с вингером хотят досрочно разорвать
Жерсон Родригеш / фото - L`Est Eclair
После конфликта с главным тренером «Труа» вингер Жерсон Родригеш может покинуть команду.
Французский клуб летом взял люксембуржца в аренду из киевского «Динамо» и хочет досрочно вернуть полузащитника в столицу Украины. Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу категорически против возвращения любящего ночную жизнь игрока.
Поэтому, если «Труа» откажется от Жерсона, то для игрока найдут другой клуб, который будет готов мириться с его плохой дисциплиной.
В текущем сезоне Родригеш провел 12 матчей, в которых забил один гол.
Напомним, турецкий клуб досрочно попрощался с бывшим нападающий «Динамо».
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