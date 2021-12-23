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Луческу против. Скандальный легионер не вернется в «Динамо» зимой

Арендное соглашение с вингером хотят досрочно разорвать
Футбол Украинская Премьер-лига
16:41
Луческу против. Скандальный легионер не вернется в «Динамо» зимой
Жерсон Родригеш / фото - L`Est Eclair

После конфликта с главным тренером «Труа» вингер Жерсон Родригеш может покинуть команду.

Французский клуб летом взял люксембуржца в аренду из киевского «Динамо» и хочет досрочно вернуть полузащитника в столицу Украины. Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу категорически против возвращения любящего ночную жизнь игрока.

Поэтому, если «Труа» откажется от Жерсона, то для игрока найдут другой клуб, который будет готов мириться с его плохой дисциплиной.

В текущем сезоне Родригеш провел 12 матчей, в которых забил один гол.

Напомним, турецкий клуб досрочно попрощался с бывшим нападающий «Динамо».

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
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Теги

Динамо Киев Жерсон Родригеш Мирча Луческу

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