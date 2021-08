«Манчестер Сити» – «Шахтеру»: «До скорой встречи, ребята!»

фото - ФК Шахтер

«Манчестер Сити» на своей странице в Twitter отреагировал на выход «Шахтера» в групповой этап Лиги чемпионов:

«Горняки» вырвалиничью у «Монако» в овертайме благодаря проходу Михаила Мудрика и удаче в моменте с автоголом. Так как первый матч донецкий клуб выиграл, то именно «Шахтер» и стал участником группового этапа ЛЧ.

See you soon guys! https://t.co/QugaVqS5mQ pic.twitter.com/ce1MGWVat3