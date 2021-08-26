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«Манчестер Сити» – «Шахтеру»: «До скорой встречи, ребята!»

Англичане не против вновь сыграть с «Шахтером»
Футбол Лига чемпионов UEFA
10:20
«Манчестер Сити» – «Шахтеру»: «До скорой встречи, ребята!»
фото - ФК Шахтер

«Манчестер Сити» на своей странице в Twitter отреагировал на выход «Шахтера» в групповой этап Лиги чемпионов:

«До скорой встречи, ребята!»

«Горняки» вырвалиничью у «Монако» в овертайме благодаря проходу Михаила Мудрика и удаче в моменте с автоголом. Так как первый матч донецкий клуб выиграл, то именно «Шахтер» и стал участником группового этапа ЛЧ.

Дончане попали в третью корзину на жеребьевке ЛЧ, в то время как «горожане» находятся в первой.

Команды уже встречались между собой на евроарене в недавнее время – они играли между собой в группе в сезоне 19/20. В первом матче «Сити» разгромил «Шахтер» со счетом 0:3, а вот на выезде «горняки» смогли зацепиться за одно очко.

Напомним, тренер МС Хосеп Гвардиола заявил, что покинет клуб в 2023 году и назвал свое следующее место работы.

Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Манчестер Сити

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