«Манчестер Сити» – «Шахтеру»: «До скорой встречи, ребята!»

Англичане не против вновь сыграть с «Шахтером»

фото - ФК Шахтер

«Манчестер Сити» на своей странице в Twitter отреагировал на выход «Шахтера» в групповой этап Лиги чемпионов:

«До скорой встречи, ребята!»

«Горняки» вырвалиничью у «Монако» в овертайме благодаря проходу Михаила Мудрика и удаче в моменте с автоголом. Так как первый матч донецкий клуб выиграл, то именно «Шахтер» и стал участником группового этапа ЛЧ.

Дончане попали в третью корзину на жеребьевке ЛЧ, в то время как «горожане» находятся в первой.

Команды уже встречались между собой на евроарене в недавнее время – они играли между собой в группе в сезоне 19/20. В первом матче «Сити» разгромил «Шахтер» со счетом 0:3, а вот на выезде «горняки» смогли зацепиться за одно очко.

Напомним, тренер МС Хосеп Гвардиола заявил, что покинет клуб в 2023 году и назвал свое следующее место работы.