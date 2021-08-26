«Манчестер Сити» – «Шахтеру»: «До скорой встречи, ребята!»
«Манчестер Сити» на своей странице в Twitter отреагировал на выход «Шахтера» в групповой этап Лиги чемпионов:
«До скорой встречи, ребята!»
«Горняки» вырвалиничью у «Монако» в овертайме благодаря проходу Михаила Мудрика и удаче в моменте с автоголом. Так как первый матч донецкий клуб выиграл, то именно «Шахтер» и стал участником группового этапа ЛЧ.
See you soon guys! https://t.co/QugaVqS5mQ pic.twitter.com/ce1MGWVat3— Manchester City (@ManCity) August 25, 2021
Дончане попали в третью корзину на жеребьевке ЛЧ, в то время как «горожане» находятся в первой.
Команды уже встречались между собой на евроарене в недавнее время – они играли между собой в группе в сезоне 19/20. В первом матче «Сити» разгромил «Шахтер» со счетом 0:3, а вот на выезде «горняки» смогли зацепиться за одно очко.
Напомним, тренер МС Хосеп Гвардиола заявил, что покинет клуб в 2023 году и назвал свое следующее место работы.
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