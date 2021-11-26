Маркевич: «О таком жребии можно было только мечтать»
26 ноября в Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка стыковых матчей квалификации на чемпионат мира-2022 по футболу, по итогам которой сборной Украины предстоит сыграть против национальной команды Шотландии.
Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич поделился мнением о предстоящем матче.
«Если откровенно, то о таком можно было только мечтать. Ведь Шотландия и победитель другой пары Уэльс – Австрия – вполне проходимые соперники. Впрочем, хотя нам и повезло со жребием, однако это отнюдь не значит, что Украине уже открыт путь в Катар.
Нужно очень серьезно отнестись к шотландцам, тем более, то поединок пройдет в Глазго и хозяевам будет обеспечена мощная поддержка 12 игрока – болельщиков.
Конечно, очень много будет зависеть от того, у кого крепче характер и кто окажется мастеровитее в борьбе на «втором этаже». Я считаю, что благодаря более креативным действиям украинской сборной под силу взять верх на поле соперника и побороться за выход на чемпионат мира».
Напомним, Александр Петраков признался, что молил Бога, чтобы Украине не попалась Португалия или Италия.
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