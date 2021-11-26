Маркевич: «О таком жребии можно было только мечтать»

Mирон Mаркевич / фото - FootBoom

26 ноября в Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка стыковых матчей квалификации на чемпионат мира-2022 по футболу, по итогам которой сборной Украины предстоит сыграть против национальной команды Шотландии.

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич поделился мнением о предстоящем матче.

Нужно очень серьезно отнестись к шотландцам, тем более, то поединок пройдет в Глазго и хозяевам будет обеспечена мощная поддержка 12 игрока – болельщиков.

Конечно, очень много будет зависеть от того, у кого крепче характер и кто окажется мастеровитее в борьбе на «втором этаже». Я считаю, что благодаря более креативным действиям украинской сборной под силу взять верх на поле соперника и побороться за выход на чемпионат мира».