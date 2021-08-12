Маркевич все еще может возглавить сборную Украины

Ребров начал готовить «Аль-Айн» к сезону

Мирон Маркевич / Фото - УАФ

Сборная Украины по состоянию на 12 августа остается без главного тренера. Команду все еще может возглавить Мирон Маркевич.

Главный кандидат на должность Сергей Ребров в среду, 11 августа, начал сбор с «Аль-Айном». В связи с трудностями с расторжением его контракт с арабским клубом в УАФ готовы рассмотреть кандидатуру 70-летнего специалиста.

Сообщалось, что ранее с Маркевичем не удалось договориться из-за разногласий относительно условий контракта. Однако сам тренер отрицает, что получал предложение возглавить сборную.

Альтернативным кандидатом на пост также называют Александра Петракова.