Матч «Шахтер» – «Интер» обслужит арбитр, уже судивший «горняков» в этом сезоне

Еще в августе румын работал на игре Лиги чемпионов с участием донецкой команды

Иштван Ковач / Фото - Eurosport

Донецкий «Шахтер» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов примет «Интер». Встречу обслужит бригада арбитров из Румынии, сообщает пресс-служба UEFA.

Главным рефери назначен 37-летний Иштван Ковач. Ассистенты – Василе Маринеску и Овидиу Артене. Четвертым судьей будет работать Андрей Чивулете.

Арбитр VAR – Марко Фритц (Германия). Ассистент арбитра VAR – Овидиу Хацеган (Румыния).

Примечательно, что Ковач уже работал на матче «горняков» в квалификации главного еврокубка с «Гентом». Также румын обслуживал встречу «Зари» с «Рапидом» в раунде плей-офф Лиги Европы.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить 28 сентября на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Интер». Начало – в 19:45.