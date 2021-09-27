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Матч «Шахтер» – «Интер» обслужит арбитр, уже судивший «горняков» в этом сезоне
Еще в августе румын работал на игре Лиги чемпионов с участием донецкой команды
27 сентября 17:47
Иштван Ковач / Фото - Eurosport
Донецкий «Шахтер» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов примет «Интер». Встречу обслужит бригада арбитров из Румынии, сообщает пресс-служба UEFA.
Главным рефери назначен 37-летний Иштван Ковач. Ассистенты – Василе Маринеску и Овидиу Артене. Четвертым судьей будет работать Андрей Чивулете.
Арбитр VAR – Марко Фритц (Германия). Ассистент арбитра VAR – Овидиу Хацеган (Румыния).
Примечательно, что Ковач уже работал на матче «горняков» в квалификации главного еврокубка с «Гентом». Также румын обслуживал встречу «Зари» с «Рапидом» в раунде плей-офф Лиги Европы.
За игрой Лиги чемпионов можно будет следить 28 сентября на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Интер». Начало – в 19:45.
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