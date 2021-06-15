Мбаппе нацелен на вечный рекорд Платини. Но перед Евро поругался с Жиру, да так, что его сравнивают с Неймаром

Французский талант уже владеет трофеем чемпиона мира

Превью

Килиан Мбаппе / Фото - Sports Betting Dime

Он – герой нации. Такое ощущение, что во Франции на него едва ли не молятся. Но, кажется, он не боится давления. Килиан Мбаппе уже становился чемпионом мира, но на Евро только дебютирует.

Дебютирует в составе команды, которую считают фаворитом. А от него требуют этих фаворитов вести за собой.

Тьери Анри: «Этот парень может превратить ничью в победу, поражение – в ничью, а иногда он из почти проигранного матча может создать победу. У него есть такой талант. Мы очень рады, что он француз».

Антуан Гризманн: «У нас есть такие выдающиеся игроки, как Мбаппе, суперзвезда будущего».

Жозе Моуриньо: «Если в вашей команде есть Мбаппе, сложно не выигрывать. Это один из тех футболистов, которые выигрывают матчи и запугивают соперников».

Кажется, давления и так достаточно. Но Килиан решил взвалить на себе еще несколько килограмм груза. Когда у него спросили о рекорде(9 голов на Евро-1984), 22-летний француз ответил:

«Да, это много. Но мы всегда говорим, что рекорды нужны для того, чтобы их бить. Если это произойдет – отлично. Если нет – ну ничего».

Неужели он замахнулся на столь большую величину. С 1984 года только Гризманну удалось забить больше пяти мячей за один турнир – 6. И это при том, что Платини провел лишь пять матчей, а Антуан – семь.

Планка поднята очень высоко.

Но, на самом деле, Мбаппе действительно много забивает. В прошедшем сезоне он третий раз кряду стал лучшим бомбардиром Лиги 1 – 27 голов. А если брать в учет все турниры, то Килиан впервые в карьере забил больше 40 мячей – 42 (8 в Лиге чемпионов и 7 в Кубке Франции).

Количество голов Мбаппе в разных сезонах:

2020/21 – 42 : 27 чемпионат, 7 ЛЧ, 7 Кубок

2019/20 – 30 : 18 чемпионат, 5 ЛЧ, 4 Кубок, 2 Кубок лиги, 1 Суперкубок

2018/19 – 39 : 33 чемпионат, 4 ЛЧ, 2 Кубок

2017/18 – 21 : 13 чемпионат, 4 ЛЧ, 4 Кубок

2016/17 – 26: 15 чемпионат, 6 ЛЧ, 2 Кубок, 3 Кубок лиги

Но при этом количество ассистов стало меньше. Если в предыдущие три сезона в среднем было по 15 голевых передач, то в этом – 11. Количество ударов возросло, а количество передач – серьезно уменьшилось.

И это стало одной из причин конфликта в сборной Франции как раз перед Евро.

Казалось, что у французов все едва ли не идеально. В последних товарищеских матчах перед ЧЕ они разбили Уэльс и Болгарию с идентичным счетом 3:0. Но после второй встречи в прессу неожиданно вышел Оливье Жиру.

Он появился на поле в конце первого тайма, заменив травмированного Карима Бензема. Забил два мяча. А затем выпалил:

«Иногда я прошу мяч, и он до меня не доходит. Я стараюсь максимально подсказывать своим партнерам и предлагать команде решения. Благодаря двум хорошим голевым передачам от Бен-Йеддера и Павара я смог хорошо провести игру, но мы могли бы забить больше, если бы действовали более эффективно».

Мбаппе это не понравилось – он воспринял фразу на свой счет и даже хотел прийти на пресс-конференцию, чтобы публично ответить партнеру (Дешам отговорил). Хотя, как показывает статистика, Килиан не сделал ли одной передачи на Жиру в течение игры.

До конца так и не понятно удалось ли уладить конфликт. Жиру, вроде как, извинился перед Мбаппе и спихнул вину на журналиста, который задал провокационный вопрос. Килиан все же вышел к СМИ и, чуть остыв, разъяснил ситуацию:

«Мы поговорили и все обсудили. Весь мир знает о том, что произошло. Да, меня немного задели его слова, но не стоит делать из этого важную историю. Больше задели не слова, а то, что они были публичными. Я видел его в раздевалке, поздравлял с голами, а он ничего не сказал. А затем я услышал все из прессы. Но это мелочи. Главное – чемпионат Европы».

Ссора с Жиру для многих выглядит показательной. Говорят, именно Мбаппе попросил у Дешама вернуть в сборную Бензема. Карим, как мы помним, себя называл болидом Формулы-1, а Оливье – картом.

И достаточно странно выглядело, что после первого гола Жиру болгарам Мбаппе не пошел праздновать с партнером. А во время второго сидел на трибунах с Каримом и странно улыбался.

Впрочем, когда вопросы о Жиру продолжили сыпаться, то Мбаппе не выдержал и ответил прямо:

«Вы сравниваете сколько передач я отдаю на Неймара/Бензема и на Жиру? Так если вы говорите вещи, то говорите их полностью – они совершенно разные игроки, разного профиля. Карим опускается в глубину под передачи, а Оливье пытается открываться в штрафной, ищет мяч в финальной части поля. Если вы хотите сказать, что я просто не хочу ему пасовать, то это несправедливо».

Капитан Уго Льорис попытался завершить – хоть эти новости и наделали шума в прессе, внутри команды все в порядке, сборная готовилась к Германии в спокойной атмосфере.

Хотя, даже если бы на тренировках доходило до мордобоя, то Льорис, наверное, сказал бы ровно то же.

А вот Эммануэль Пети решил не молчать. Бывший игрок чемпионского «Арсенала», становившийся чемпионом Европы и мира с Францией недоволен поведением звездного таланта:

«Мбаппе часто раздражается, когда все идет не так, как он хочет. Это немного напоминает Неймара, его партнера по ПСЖ. Было бы здорово, если бы, учитывая свой статус, Мбаппе принимал трудности и находил в себе моральные силы, чтобы их преодолеть. Я нахожу поведение Мбаппе утомительным, оно меня раздражает».

Килиан, на самом деле, достаточно часто проявляет не самые приятные черты характера. Впрочем, для особенных футболистов это, наверное, позволительно.

Влияет ли Неймар на Мбаппе? Очевидно, что да. И, судя по всему, продолжит влиять и дальше. Руководство ПСЖ ведь не собирается отпускать из команды ни одного, ни второго. Если это так, то Килиану, очевидно, необходимо выигрывать Евро.

Сложно будет войти в историю, просто забирая внутренние трофеи с ПСЖ (и то не все). Лига чемпионов катарским деньгам не покоряется. Остается только добиваться успеха со сборной.

Но неужели для этого необходимо топить Жиру?