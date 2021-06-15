Франция обязана выиграть Евро-2020. Ради Канте – чтобы он получил «Золотой мяч»

Это будет самый милый обладатель трофея в истории

Мнение

Нголо Канте с трофеем Лиги чемпионов / Фото - si.com

Ни для кого не секрет, что Франция – фаворит Евро-2020. Просто посмотрите их достижения на предыдущих крупных турнирах: золото чемпионата мира-2018, серебро чемпионата Европы-2016.

Тренер остался тот же, состав, практически, не изменился, а с заменой Оливье Жиру на Карима Бензема стал еще более опасным в атаке. Франция обязана побеждать на Евро. Мастер выигрывать трофеи Жозе Моуриньо буквально требует победы Ле Бле:

«Когда у вас в команде есть Мбаппе, очень трудно не выиграть. Он — один из тех, кто выигрывает матчи и устрашает соперников. Для Франции вылет на любой стадии раньше финала – уже провал. Я не вижу слабых сторон у Франции, эта команда должна выиграть Евро. Если этого не произойдет, то турнир можно признать для французов неудачным».

Особенный в своем стиле – категоричном. Правда, Дешам красиво ответил ему:

«Я думал то же самое о его «Тоттенхэме», но все закончилось иначе».

Но Дидье не стал юлить – его команда, действительно, главный фаворит турнира. Именно от нее ожидают победы. И она может принести «Золотой мяч»… не, а

Мбаппе – главная звезда сборной, это бесспорно. Но он не выиграл в этом сезоне ни Лигу 1, ни Лигу чемпионов. Канте же стал героем «Челси» в победной Лиге чемпионов.

Он был признан лучшим игроком первого полуфинала с «Реалом», второго полуфинала, а также финала, к которому готовился на фоне травмы – невероятно.

И, на самом деле, после победы над «Манчестер Сити» у него спросили о возможной награде лучшему футболисту года:

«Золотой мяч»? Нет, я не думаю о нем, мы наслаждаемся победой в Лиге чемпионов, потом еще будет Евро».

Но чем дальше, тем подобных разговоров становилось больше. И у Канте попросили ответить на перспективу завоевания им столь желаемого многими личного трофея куда основательнее:

«Думаю, говорить об этом преждевременно. Сейчас еще только середина года, впереди шесть месяцев, множество матчей и турниров. Нет смысла говорить, что на сегодняшний день я заслуживаю эту награду. Несколько лет назад я вошел в топ-10 кандидатов, и это было приятно. Но выиграть – это совсем другое дело. Это великолепная индивидуальная награда. Те, кто ее завоевывали, добивались невероятных успехов на протяжении карьеры».

Н'голо Канте уже выиграл достаточно трофеев / Фото - коллаж

Канте – лишь шестой футболист в истории, у которого в коллекции трофеев есть победы на чемпионате мира, в Лиге чемпионов и в АПЛ (а еще у него есть Лига Европы). Этим летом он может стать лишь пятым, кому посчастливилось выиграть и чемпионат Европы. Ранее подобное удавалось Педро, Пике, Анри и Бартезу. Но ни у одного из них нет «Золотого мяча».

Дидье Дешам скептически относится к перспективе Канте обойти условных Мбаппе, Де Брюйне, Левандовски, Месси и Роналду. Все просто – Канте разрушитель, а они – созидатели:

«Не знаю, насколько это достижимо для не очень креативного игрока, который не так много забивает. Он может забить несколько голов и сделать несколько ассистов, но обычно... Такое уже случалось, например, с Фабио Каннаваро. Еще раньше были и другие случаи, например, Маттиас Заммер. Но в большинстве случаев эту награду получают футболисты атаки».

– куда более нацеленный на атаку игрок, нежели Нголо. Полузащитнику «Манчестер Юнайтед» предрекали перспективы самому побороться за «Золотой мяч», но уровнем своих выступлений в Англии эти авансы не подтвердил. Однако он считает, что Канте действительно заслуживает статуса лучшего в мире

«Говорю на весь мир – Н'голо, которого мы видели в последние месяцы, всегда был таким. Мы много говорим о его игре, но он всегда был так хорош. В полуфиналах ЛЧ не было ни Роналду, ни Месси, поэтому приятно видеть, как себя проявляют полузащитники или даже защитники. Я давно говорил, что при победе «Челси» в ЛЧ было бы уместно, чтобы «Золотой мяч» мяч дали Канте. Это было бы заслуженно».

Погба уже даже бел песни в честь Канте – после победы на ЧМ-2018:

Просто посмотрите, что говорят о Канте его партнеры по «Челси». Их слова понятны – играть с одной команде с таким футболистом, должно быть, наслаждение:

Оливье Жиру: «Канте просто глыба. Я не знаю, что сказать, этот парень потрясающий. Канте просто повсюду, заполняет пространство, дает преимущество. С ним у «Челси» будто 12 человек на поле».

Кай Хаверц: «Как игрок атаки, я всегда рад, когда он на поле. Можно допускать много ошибок, потому что он в любом случае отберет мяч у соперника. Нголо быстр, проворен и всегда успевает подставить ногу».

Правда, Хаверц все же опечален – Германии придется играть против Канте в группе на Евро. А это, как вы понимаете, такое себе удовольствие.

Канте – это одна из главных причин болеть за Францию на чемпионате Европы. Если в один год он возьмет и Лигу чемпионов, и Евро, то как кому-то может хватить наглости оставить его без «Золотого мяча»?

«Иногда мой образ получается слишком чудесным. Но я в конечном счете обычный парень. Просто один из игроков. Незачем говорить, что я самый добрый, самый милый. Я просто один из игроков. Да, я стремлюсь иметь хорошие отношения с партнерами, с людьми, с которыми я встречаюсь на улицах, на играх. Но в футболе есть и другие люди вроде меня. Из этого незачем раздувать целую историю и преувеличивать все».

Каждый ведь хочет, чтобы этот добряк, который безуспешно пытается убедить нас, что не такой уж он и добряк, улыбался, держа в руках трофей от France Football?