«Металлист» впервые на сборах в Турции не смог одержать победу в матче

Польская команда доставила проблемы харьковчанам

фото - ФК Металлист

Харьковский «Металлист» провел свой четвертый контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперников украинцев выступил польский «Радомяк», который сейчас идет на 4-м месте во внутреннем чемпионате.

Номинальные госты шокировали харьковчан уже на первой минуте встречи, когда Мауридес забил на 1-й минуте встречи.

Но подопечные Кучера смогли отыграться – на 22-й минуте счет сравнял Порох.

Украинская команда впервые на сборах не смогла победить. До этого прошлые три матча заканчивались триумфов харьковчан.

Последний матч на этом сборе для «Металлиста» пройдет уже завтра, 27-го января с польской «Вартой». Начало – в 14:00.

Товарищеские матчи

«Металлист» — «Радомяк» — 1:1

Голы: Порох, 22 – Мауридес, 1.

«Металлист»: Каневцев (Рыбка, 46), Танчик, Мизюк, Порох, Горбунов (Романюк, 74), Сарапий, Демченко, Подлепенец (Касарес, 67), Харрис (Пейшото, 52), Риаскос, Мурза (Рязанцев, 80).

«Радомяк» (1-й тайм): Майхрович, Якубик, Росси, Цихоцки, Абрамович, Леандро, Целе, Фелипе (Радецки, 33), Мачадо, Ангельски, Мауридес.

«Радомяк» (2-й тайм): Майхрович, Матос, Силва, Свидзиковски, Бодзьох, Врублевски, Радецки, Карвот, Руан, Сокул, Рондон.

Предупреждения: Мауридес (13), Демченко (41), Рязанцев (42).