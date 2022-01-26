Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняСообразить на четверых. Сегодня станет известно, подерется ли Усик с Фьюри
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Металлист» впервые на сборах в Турции не смог одержать победу в матче

Польская команда доставила проблемы харьковчанам
Футбол Первая лига
14:37
«Металлист» впервые на сборах в Турции не смог одержать победу в матче
фото - ФК Металлист

Харьковский «Металлист» провел свой четвертый контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперников украинцев выступил польский «Радомяк», который сейчас идет на 4-м месте во внутреннем чемпионате.

Номинальные госты шокировали харьковчан уже на первой минуте встречи, когда Мауридес забил на 1-й минуте встречи.

Но подопечные Кучера смогли отыграться – на 22-й минуте счет сравнял Порох.

Украинская команда впервые на сборах не смогла победить. До этого прошлые три матча заканчивались триумфов харьковчан.

Последний матч на этом сборе для «Металлиста» пройдет уже завтра, 27-го января с польской «Вартой». Начало – в 14:00.

Товарищеские матчи

«Металлист» — «Радомяк» — 1:1

Голы: Порох, 22 – Мауридес, 1.

«Металлист»: Каневцев (Рыбка, 46), Танчик, Мизюк, Порох, Горбунов (Романюк, 74), Сарапий, Демченко, Подлепенец (Касарес, 67), Харрис (Пейшото, 52), Риаскос, Мурза (Рязанцев, 80).

«Радомяк» (1-й тайм): Майхрович, Якубик, Росси, Цихоцки, Абрамович, Леандро, Целе, Фелипе (Радецки, 33), Мачадо, Ангельски, Мауридес.

«Радомяк» (2-й тайм): Майхрович, Матос, Силва, Свидзиковски, Бодзьох, Врублевски, Радецки, Карвот, Руан, Сокул, Рондон.

Предупреждения: Мауридес (13), Демченко (41), Рязанцев (42).

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Металлист

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Форвард «Металлиста»: «В Первой лиге нам не дают играть в своей футбол»
Форвард «Металлиста»: «В Первой лиге нам не дают играть в своей футбол»
Футбол Первая лига
09:55
«Металлист» лишь минимально обыграл команду третьего дивизиона Болгарии
«Металлист» лишь минимально обыграл команду третьего дивизиона Болгарии
Футбол Первая лига
25 января 17:22
«Металлист» реализовал на игру с «Зарей» в Кубке почти 15 тысяч билетов более чем за месяц до матча
«Металлист» реализовал на игру с «Зарей» в Кубке почти 15 тысяч билетов более чем за месяц до матча
Футбол Кубок Украины по футболу
25 января 13:47
Новичок «Металлиста»: «Хочу вместе с командой выйти в Лиге чемпионов в следующем сезоне»
Новичок «Металлиста»: «Хочу вместе с командой выйти в Лиге чемпионов в следующем сезоне»
Футбол Первая лига
25 января 13:41
Судаков: «Не жалею, что нахожусь в «Шахтере»
Судаков: «Не жалею, что нахожусь в «Шахтере»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 января 19:36
«Металлист» во втором матче на сборе переиграл титулованный чешский клуб
«Металлист» во втором матче на сборе переиграл титулованный чешский клуб
Футбол Первая лига
24 января 16:10

Новости: Футбол

«Интер» подпишет игрока «Аталанты» за 30 миллионов евро
«Интер» подпишет игрока «Аталанты» за 30 миллионов евро
Серия А (Италия)
14:45
«Металлист» впервые на сборах в Турции не смог одержать победу в матче
«Металлист» впервые на сборах в Турции не смог одержать победу в матче
Первая лига
14:37
Экс-игрок сборной Польши – о Шевченко: «Услышав такие суммы и глядя на его тренерские достижения, я бы искал поляка»
Экс-игрок сборной Польши – о Шевченко: «Услышав такие суммы и глядя на его тренерские достижения, я бы искал поляка»
В Европе
14:23
Маркевич: «Каждый должен знать, где друг, а кто – враг. О каком братании с россиянами может идти речь»
Маркевич: «Каждый должен знать, где друг, а кто – враг. О каком братании с россиянами может идти речь»
Пекин-2022
14:19
Экс-игрок «Ювентуса» и сборной Франции Матюиди покинет МЛС
Экс-игрок «Ювентуса» и сборной Франции Матюиди покинет МЛС
В мире
13:50
Неймар подтвердил, что летом вел переговоры о возвращении в «Барселону»
Неймар подтвердил, что летом вел переговоры о возвращении в «Барселону»
Лига 1 (Франция)
13:48
«Интер» подпишет форварда «Дженоа» Кайседо
«Интер» подпишет форварда «Дженоа» Кайседо
Серия А (Италия)
13:27
Федецкий рассказал, обсуждается ли тема вызова игроков РПЛ в сборную Украины
Федецкий рассказал, обсуждается ли тема вызова игроков РПЛ в сборную Украины
Сборная Украины
13:23
«Колос» отдал в аренду Нгамба в Финляндию
«Колос» отдал в аренду Нгамба в Финляндию
Украинская Премьер-лига
13:11
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
3
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
3
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Бокс Профессиональный бокс
22 января 19:59
1
Все новости