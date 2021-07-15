ПСЖ получил немедленный отказ по Эрнандесу, но еще поборется за защитника «Милана»
«Милан» вновь не отпустил Эрнандеса в ПСЖ
Защитник останется в Италии
08:07
Фото: AFP
Защитник «Милана» Тео Эрнандес не перейдет в ПСЖ.
Итальянцы не отпустили игрока во Францию за 40 миллионов евро. Предложение парижан «россонери» отклонили, сообщает Football Italia.
Тео стал одним из лучших игроков Серии А прошлого сезона. Скорее всего, он останется в команде.
Ранее ПСЖ подписал вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму. Также клуб усилился Серхио Рамосом.
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