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«Милан» вновь не отпустил Эрнандеса в ПСЖ

Защитник останется в Италии
Футбол Серия А (Италия)
08:07
«Милан» вновь не отпустил Эрнандеса в ПСЖ
Фото: AFP

Защитник «Милана» Тео Эрнандес не перейдет в ПСЖ.

Итальянцы не отпустили игрока во Францию за 40 миллионов евро. Предложение парижан «россонери» отклонили, сообщает Football Italia.

Тео стал одним из лучших игроков Серии А прошлого сезона. Скорее всего, он останется в команде.

Ранее ПСЖ подписал вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму. Также клуб усилился Серхио Рамосом.

Андрей Усмонов
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Милан ПСЖ

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