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Моуриньо: «У Бензема был шанс получить Золотой мяч»

Вылет французов спутал форварду все карты
Футбол Евро-2020
11:40
Моуриньо: «У Бензема был шанс получить Золотой мяч»
Жозе Моуриньо / фото - AS

Новый главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо высоко отозвался о форварде «Реала» и сборной Франции Кариме Бензема, и о нападающем «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейне, сообщает Talksport:

«Мне немного жаль, что Франция не прошла в 1/4 финала, из-за Бензема. Думаю, у него наконец-то был шанс получить какой-нибудь золотой мяч или что-то такое. Он потрясающий игрок и очень хорошо играл под огромным давлением.

Когда я был в «Тоттенхэме», меня иногда просили сравнить Кейна с другими нападающими. Я всегда упоминал Бензема, потому что эти нападающие очень много дают своим командам, даже если не забивают.

Другие форварды ничего не приносят команде, если не забивают. Они просто бомбардиры. Эти двое не просто бомбардиры, они футболисты.

Бензема – фантастический игрок. Он заботится о себе, сейчас его форма лучше, чем 10 лет назад. Он лучше, стройнее, сильнее, быстрее. Он играет на удивление хорошо».

Бензема проводил отличный чемпионат Европы, забив 4 мяча за 4 игры в футболке национальной команды. Даже в проигранном матче против швейцарцев Карим отметился дублем, но позже был заменен и уже не смог помочь своей команде выйти в четвертьфинал.

А вот Кейн до сих пор борется за заветный трофей Евро и ему предстоит сразится в 1/4 турнира со сборной Украины, матч с которой состоится уже завтра.

На нашем сайте вы сможете найти видео и текстовую трансляции противостояния.

Ранее Моуриньо дал свой прогноз на матчи четвертьфиналов. Как считает португалец, у Украины нет шансов против Англии.

Павел Харченко
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Теги

Украина – Англия Жозе Моуриньо Карим Бензема Харри Кейн

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