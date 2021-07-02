Новая страница в истории Украины – сборная сыграет с Англией в четвертьфинале Евро
Украина вылетит? Жозе Моуриньо дал свой прогноз на 1/4 Евро-2020
Португалец уверен в победе Англии
Жозе Моуриньо / фото - Football Italia
Новый тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо спрогнозировал для Football Italia исход четвертьфинальных матчей чемпионата Европы:
«Англия выйдет точно в полуфинал, и я бы сказал, что Дания пройдёт Чехию. Бельгия с Италией? Это большая проблема… если я не скажу «Италия», завтра я приземлюсь, и они убьют меня, поэтому я должен сказать «Италия». И я думаю, что Испания обыграет Швейцарию, но это ещё один большой матч».
Мало кто верит в сборную Украины на этом чемпионате Европы, но команда уже прошла в турнире дальше, чем ее обидчики из группового этапа – Нидерланды и Австрия. Именитый портал назвал Украину главным аутсайдером четвертьфиналов.
Видео трансляция матча Украина – Англия. Начало – в 22:00.
Онлайн трансляция матча Украина – Англия.
Напомним, в общую группу перед матчем вернется Александр Зубков.