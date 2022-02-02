Президент ПФЛ: «Официальных бумаг о роспуске «Олимпика» не получали»
Названа дата оглашения окончательного решения по будущему «Олимпика»
Перспективы даже при оптимистичном сценарии не радужные
02 февраля 17:03
Фото - Олимпик Донецк
Ранее сообщалось, что у руководства «Олимпика» нет средств на содержание команды. Все футболисты получили статус свободных агентов.
3 февраля будет принято окончательное решение по поводу будущего клуба. Рассматриваются два сценария: расформирование уже сейчас со снятием с чемпионата и завершение сезона молодежью.
В ноябре прошедшего года был выставлен на продажу клубный автобус. Его приобрел мариупольский «Яруд» из Второй лиги. Следы предыдущего владельца видны до сих пор.
Президент ПФЛ Александр Каденко заявил, что в организации пока официальных документов о роспуске «Олимпика» не получали.