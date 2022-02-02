Названа дата оглашения окончательного решения по будущему «Олимпика»

Перспективы даже при оптимистичном сценарии не радужные

Фото - Олимпик Донецк

Ранее сообщалось, что у руководства «Олимпика» нет средств на содержание команды. Все футболисты получили статус свободных агентов.

3 февраля будет принято окончательное решение по поводу будущего клуба. Рассматриваются два сценария: расформирование уже сейчас со снятием с чемпионата и завершение сезона молодежью.

В ноябре прошедшего года был выставлен на продажу клубный автобус. Его приобрел мариупольский «Яруд» из Второй лиги. Следы предыдущего владельца видны до сих пор.

Президент ПФЛ