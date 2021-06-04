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Не пропадем без Коноплянки. Зубков забил дебютный мяч за Украину и вряд ли остановится

Его амбициозность поражает
Футбол Сборная Украины
17:09
Не пропадем без Коноплянки. Зубков забил дебютный мяч за Украину и вряд ли остановится
Аналитика
Александр Зубков / Фото - УАФ

Как нам вообще играть? Этот вопрос действительно основательно засел в голове перед Евро. И основная его причина – отсутствие пиковых Коноплянки и Ярмоленко. Мы едва ли не десятилетие принимали как данность, что фланги атаки у нас были закрыты качественными игроками. Порой только фланги атаки.

И вот – Ярмоленко не играет в «Вест Хэме». Ну а Коноплянка и вовсе не поедет на Евро из-за травмы.

Андрей в матче с Северной Ирландией показал – мотивации и качества у него достаточно, чтобы не переживать за провал на правой бровке. Ну а за левую отвечать будет Александр Зубков. Который британцам забил свой дебютный мяч за национальную команду.

Видео гола Александра Зубкова за сборную Украины в ворота Северной Ирландии:



Зубков – это об упрямстве, желании, настойчивости. И это прослеживается едва ли не в течение всей его карьеры.

Он начал заниматься в академии «Шахтера» в 15 лет, но реальных шансов проявить себя в первой команде не получил. В то время донецкую команду тренировал Паулу Фонсека. Один из главных недостатков португальца – отсутствие доверия к молодежи.

Зубков исключением не стал. Для иллюстрации – за три сезона в одной только Юношеской лиге чемпионов он провел 19 матчей (1411 минут). А за три сезона в первой команде сыграл лишь в 23 поединках во всех турнирах – это 814 минут.

Так финалист той-таки Юношеской лиги чемпионов, который сделал по ассисту в полуфинале, и финале, попал в аренду. Как показывает практика, немногие из «Мариуполя» пробивались в первую команду «Шахтера». Но Зубков в статистику не заглядывал и шансы свои не оценивал – просто стал одним из лидеров команды Александра Бабича:

  • 22 матча

  • 8 голов

  • 3 ассиста

  • 4 место в УПЛ

К тому же, Зубков стал автором одного из лучших голов того сезона. Вот его удар ножницами в ворота «Зари»:

Зубков этим сезоном уничтожил все стереотипы об арендах в «Мариуполь» – большинство зависит от самого игрока, а не от обстоятельств:

«Поначалу мне было обидно, что меня туда отправляют. Но я подумал и решил для себя, что не хочу просиживать этот возраст, нужно проявлять себя. И все это перевернулось в позитивное русло.

Я пошел в «Мариуполь» и получил игровую практику. Я могу судить только по себе. Мне он пошел на пользу. Все зависит от целей футболиста».

Целью Зубкова было подняться выше. И сделал это – получил приглашение от чемпиона Венгрии. Сергей Ребров, Игорь Харатин, Даниил Игнатенко – в Будапеште он не должен был чувствовать себя одиноким. Но есть еще один факт: Зубков начал учить английский язык еще за четыре месяца до начала аренды. Понял, что лучше не отбирать у себя время на адаптацию. И это было правильное решение.

Дебютный сезон за «Ференцварош»:

  • 42 матча во всех турнирах

  • 10 голов

  • 12 ассистов        

  • Выход в группу Лиги Европы

  • Чемпионство в Венгрии

Ну и топ-гол за «Ференцварош» тоже найдется:

Зубков настолько хорошо адаптировался в новой команде и новой стране, что вовсю начали разговоры об еще одном переезде. Среди претендентов на вингера называли «Фиорентину», «Болонью», «Фенербахче», клубы из Германии, Бельгии, Дании. И это все слухи доросли до того, что «Сампдория», якобы, согласовала с «Шахтером» трансфер за 4,5 миллиона евро.

Но у «Ференцвароша» было право первоочередного выкупа. И он им воспользовался – после года аренды Зубков стал полноценны игроком клуба из Будапешта. Опять выиграл с ним золотые медали, но в придачу к этому вышел в группу на этот раз Лиги чемпионов, а еще получил вызов в сборную Украины.

Правда, к Андрею Шевченко приехать получилось только со второй попытки:

«Я очень рад находиться здесь. Можно сказать, что сбылась детская мечта. Теперь буду работать над тем, чтобы закрепиться в сборной».

И он действительно это сделал – закрепился. Фактически, незаметно Зубков стал основным игроком сборной Украины. После замены в матче с Северной Ирландией он даже не скрывал, что хочет играть больше, хочет проводить на поле все 90 минут:

Почему был заменен после первого тайма?

Не знаю, это вопрос к тренерскому штабу. Я буду играть столько, сколько дадут, буду отдаваться полностью.

Он поехал в аренду не отбывать номер, а набираться опыта. Решился поехать в Европу и пытался быть максимально готовым к этому. Продолжил прогресс и получил вызов в сборную Украины.

Итог – за два сезона из игрока «Мариуполя» дошел до уровня матчей против «Барселоны» и «Ювентуса» в Лиге чемпионов, Испании, Германии и Франции – за национальную команду.

А в придачу к этому – поездка на чемпионат Европы. И знаете что? Когда после успешного первого сезона в «Ференцвароше» ему предлагали сменить клуб, то он был «за». Причина – желание поехать на Евро.

Клуб менять не пришлось – Шевченко и так оценил его старания, амбиции и стремление. За левый фланг атаки можем быть спокойны. Возможно там не будет столь креативного и нестандартного игрока как Коноплянка, но там будет играть человек, который сам себе не простит слабость и отсутствие желания. В течение карьеры Зубков ни разу не останавливался на имеющемся – всегда хотел большего. Просто поездки на Евро будет мало.

Сергей Лукьяненко
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