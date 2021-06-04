Шевченко раскрыл почти все карты. Ориентировочный основной состав сборной Украины на Евро-2020

Против Северной Ирландии сыграли практически все сильнейшие

Мнение

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НСборная Украины провела второй товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2020 – против Северной Ирландии (1:0). И правда, позитива от этой встречи мы получили достаточно.

Кроме того, по сравнению с первым товарищеским матчем против Бахрейна (1:1), Шевченко на Северную Ирландию поставил тот состав, который на 99% будет основным во время матчей чемпионата Европы-2020. Давайте кратко разберемся.

Вратарь

Вратарский вопрос уже вряд ли будет обсуждаться. Не очень уверенная игра Трубина в матче с Бахрейном и на противовес хороший и спокойный матч от Бущана против Северной Ирландии склоняет к очевидному выбору в пользу последнего. Ранее мы сомневались, кому же Шевченко отдаст предпочтение между двумя вратарями. Похоже, выбор тренерским штабом уже сделан. Трубин хоть и провел сезон в «Шахтере» на высоком уровне, но пока не дотягивает до роли основного в национальной команде. Его время еще впереди.

Защитники

В этой линии у сборной Украины все четко, а футболисты, которые вышли на поле, застолбили за собой железное место в основе. Ни один из линии защитников не был заменен по ходу матча с Северной Ирландией. Если форс-мажоров не случится, то мы, скорее всего, увидим это четверку в старте во время всех матчей Евро. Здесь все логично. Киевско-донецкая пара в центре – Забарный и Матвиенко. Кривцов провел откровенно не лучший свой сезон, а Попов не имеет опыта выступлений за главную команду сборной Украины. Шевченко доверился проверенной паре, который наигрывалась на протяжении последних 6-ти месяцев.

На флангах защиты также все очевидно – динамовская пара. Конечно, у Караваева и Миколенко есть альтернативные варианты, но на данном этапе в национальной команде нет защитников, которые были бы сильнее этих двух.

Как и с вратарской позицией, в защите все прозрачно и очевидно.

Полузащитники

В этой линии у Шевченко явно будет больше сомнений, нежели в других. Есть вопросы, хотя некоторые игроки явно будут в старте. Во-первых, позиция опорника. Похоже, Шевченко все же доверит место в основе динамовцу Сергею Сидорчуку, который ранее никогда не считался реальным конкурентом Тараса Степаненко. Но предыдущий сезон изменил расстановку сил: Сергей провел более внушительный и сильный год, нежели его коллега по амплуа из «Шахтера». Хорошо, что у Украины на эту позицию есть два качественных исполнителя. Скорее всего, в фаворе пока Сидорчук (С Северной Ирландией Степаненко вышел на замену на 76-й минуте, заменив Сергея).

Место Руслана Малиновского вряд ли будет обсуждаться. Похоже, как и Александра Зубкова. Шевченко доверяет вингеру, ведь на левом фланге альтернативы у сборной Украины больше нет, а меня схему тренерский штаб национальной команды уже точно не будет – слишком поздно. Тем более, Зубков добавил к себе доверия после гола Северной Ирландии.

Интересно, что позиция финалиста Лиги чемпионов Александра Зинченко под вопросом. Ведь номинально Зинченко не играет атакующего хавбека в «Сити», но и Шапаренко (который вышел в основе на Северную Ирландию), играет сейчас в «Динамо» немного глубже. В целом, идеальным партнером для Малиновского был бы Виталий Буяльский, но его, увы, в заявке нет. Скорее всего, в основе все же будет Зинченко (из-за своего статуса на данный момент, все же будет странно мариновать на лавочке запасных игрока такого уровня). Но Шапаренко в национальной команде явно показывает себя не хуже (что было доказано еще во время матчей Лиги наций).

Позиция правого вингера также сейчас на волоске, тем не менее, в важных матчах будет играть Цыганков, если успеет залечить микротравму. Ярмоленко же не затеряется, если ему придется выйти в старте (Андрей был неплох против Северной Ирландии).

Форвард

С форвардом у нас все безальтернативно. Артем Беседин вроде бы неплохо вернулся после годичного перерыва, но пока не впечатлил в матчах за сборную Украины. Однозначно, лучшим украинским нападающим прямо сейчас является Роман Яремчук, который и будет играть в старте. Как будет выглядеть Артем Довбык на таком уровне – непонятно. Нужно молиться, чтобы с Яремчуком ничего не случилось.

Ориентировочный стартовый состав сборной Украины на Евро-2020 (прогноз XSPORT.ua): Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Цыганков, Зубков – Яремчук