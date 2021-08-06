Неймар готов отдать Месси 10-й номер

Финал ОИ-2020. Бразилия – Испания. Видео трансляция
14:30
Бразильский форвард Неймар надеется, что Лионель Месси перейдет в ПСЖ.
Ради этого Неймар даже готов отдать Месси свой игровой номер – 10-й, сообщает Getfootballnewsfrance.com.
Накануне стало известно, что Месси не продлит контракт с «Барселоной». Причина – экономические проблемы каталонцев.
Напомним, Неймар и Месси с 2014 по 2017 года вместе играли за «Барселону». В составе «блауграны» они, а также Луис Суарес, сформировали атакующее трио, которое многие называют лучшим в истории.
Это все еще похоже на какую-то неудачную шутку. Месси не может так просто уйти из «Барселоны».
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