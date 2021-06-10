Определился еще один соперник «Динамо» на сборах в Швейцарии

Ранее сообщалось, что киевляне сыграют с «Лозанной», «Лионом» и «Ниццой»

Фото - ФК Динамо Киев

На сборе в Швейцарии «Динамо» проведет контрольный матч против «Серветта». Встреча состоится 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба местного клуба.

Кроме того, в «Серветте» подтвердили информацию о том, что киевляне также проведут спарринг с «Лозанной». Игра пройдет 3 июля.

Ранее также сообщалось о предварительной договоренности о встречах с двумя командами из Лиги 1. Это «Лион» и «Ницца».

Недавно стало известно о том, что «Динамо» рассматривает обмен Назария Русина на форварда сборной Украины.