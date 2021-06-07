«Основная задача – выйти из группы». UEFA подробно расспросил Шевченко об ожиданиях от Евро-2020

Ответы главного тренера сборной Украины на ключевые вопросы

Интервью

Андрей Шевченко / Фото - facebook.com/uafukraine

До первого матча сборной Украины на чемпионате Европы остается меньше недели. Команде Андрея Шевченко перед матчами группового этапа против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии еще предстоит сыграть товарищеский матч с Кипром.

Перед стартом Евро официальный сайт UEFA (в частности, его англоязычная версия) уделяет большое внимание украинской команде. После представления сборной Украины авторы портала сделали еще и эксклюзивное интервью с Андреем Шевченко, который рассказал о своем видении будущего выступления команды на континентальном первенстве.

Конечно же, не обошлось и без красочного представления самого Шевченко:

«Он лучший бомбардир в истории сборной Украины с 48 голами. Игровой опыт Андрея Шевченко может стать огромным бонусом команды, которой он впервые будет руководить в финальной части крупного турнира в качестве главного тренера. Сейчас ему 44, он был капитаном сборной Украины на ЧМ-2006 и лидером команды на Евро-2012, а также выигрывал Лигу чемпионов вместе с «Миланом». С 2016-го года он возглавляет сборную Украины и хочет поделиться своей футбольной мудростью с молодыми игроками и привить им свои игровые принципы».

Коротко и исчерпывающе. Безусловно, при всей россыпи талантов в составе сборной Украины, Шевченко – ее главная звезда. Он безусловный авторитет для всех игроков, поэтому игра команды на все 100% будет основываться на его видении.

Само интервью Шевченко разбито на несколько блоков вопросов – от более обширных до конкретных.

О переносе Евро-2020 на год из-за пандемии

«Это дало нам время поэкспериментировать, поскольку для такого турнира годовая отсрочка – это очень много. Команда поменялась – пришли новые игроки. Определенно, мы ждали [этот турнир]. Конечно, вся эта ситуация с COVID-19 серьезно повлияла на весь мир, и было сделано все возможное, чтобы спорт продолжался. Очень приятно, что болельщики смогли увидеть все запланированные перед этим соревнования, что UEFA смогла закончить все турниры. Это был положительный момент, несмотря на то, что Евро-2020 отложили. Это было правильным решением. Наконец, чемпионат вот-вот состоится, и мы готовы».

Фото - facebook.com/uafukraine

О соперниках по группе

«Основная задача команды – пройти групповой этап. Мы понимаем, что нам придется играть против очень сильных соперников, и что Нидерланды являются одним из фаворитов. Как и наша команда, Австрия хорошо провела отборочный цикл, в последнее время у них в составе много хороших игроков. У Австрии есть определенный стиль игры, они его придерживаются, и этот стиль помогает им добиваться результатов. Северная Македония – тоже сплоченная команда. Более того, они обыграли Германию по ходу отбора, что говорит о том, что с ними нужно считаться. Их команда составлена из хороших игроков, которые могут показать отличную игру».

Фото - facebook.com/uafukraine

О сильных сторонах сборной Украины

«Главное, что у нас есть определенный стиль игры, и мы не собираемся его менять. У нас есть свои принципы, которых мы придерживаемся. У нас может быть возможность сыграть по схеме 4-3-3 или, например, 3-5-2, но наши собственные принципы от этого не изменятся. У нас есть основные игроки, начиная с нашего вратаря Андрея Пятова и заканчивая каждой линией, где мы располагаем ребятами с опытом. Несомненно, я считаю, что Руслан Малиновский, Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко – игроки высокого уровня. Малиновский провел великолепный сезон в «Аталанте», у Зинченко был отличный год в «Манчестер Сити», вместе с которым он был близок к победе в Лиге чемпионов. Очень важно, чтобы эти игроки подошли к матчам в хорошем и психологическом, и физическом состоянии».

Фото - facebook.com/uafukraine

О своем первом крупном турнире в качестве главного тренера

«Как игрок, я почувствовал вкус больших турниров: и чемпионата мира, и Евро. Я думаю, что это снова будет большой праздник как для игроков, так и для болельщиков. Молодые игроки, у которых нет такого опыта, будут внимательно слушать, что я говорю. Просто побывать на таких турнирах – уже большой опыт. Прочувствовать его атмосферу, быть вместе с командой, понимать смысл важных игр. Мелкие детали играют действительно важную роль на таких турнирах. Если каждый молодой футболист сможет определить для себя важность этих мелких деталей, в будущем он получит что-то действительно полезное для себя».

Напомним, на Евро-2020 сборная Украины сыграет в форме, из-за которой сборная России может отказаться от поездки на турнир.