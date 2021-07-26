Палкин: «С «Ингульцом» увидели идеи, которые наигрывал Де Дзерби»

Сергей Палкин / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился в эфире Shakhtar News мыслями после первого официального матча Роберто Де Дзерби у руля команды. В стартовом туре УПЛ «горняки» переиграли «Ингулец» (2:1).

Первые 80 минут отличные. Мы должны были забивать как минимум 6–7 голов. Хорошо то, что есть моменты. Главное – работать над реализацией, и тогда у нас все будет на высшем уровне.

Мне кажется, когда ты атакуешь фактически 100 процентов времени, когда у тебя владение мячом под 95 процентов, наверное, где-то притупляется оборонительный момент. Думаю, ребята разберут эту ситуацию и над ней поработают, все наладят. Опять же, сложно, когда у соперника в штрафной 11 человек. И это длится фактически 80 минут. Можно где-то потерять концентрацию.

Новички? Ребята очень хорошо отыграли – и Марлон, и Траоре, и Педриньо. Траоре забил важный для себя гол в первом официальном матче. Одно дело, когда забиваешь в товарищеском, а в официальном – это очень важно. Педриньо провел отличную игру, стадион даже в какой-то момент аплодировал ему.

Марлон тоже был на высоте – все наши атакующие действия начинались с него. Сразу видно его главную роль в команде, зачем он нам был нужен. Вообще вся команда в первые 80 минут сыграла отлично. Поздравляю команду и тренеров с первой официальной победой! Надеюсь, так будет продолжаться и дальше.

В этом матче вообще было очень много моментов. Это главное! Когда не имеешь моментов, то не о чем и говорить. Ты можешь выиграть 1:0 или 2:0, не имея моментов, а когда у тебя их 7 – 8 за матч…

Сочетание дальних ударов и тех тактических аспектов, что Де Дзерби наигрывал на сборах, – это очень хорошо. Значит, команда понимает стиль, который проповедует главный тренер, знает, как создавать моменты. И когда против тебя защищаются в 11 человек, это очень важно. При такой насыщенной обороне сложно создавать моменты, а у нас их было 7 – 8. Отличный результат.

Какие ближайшие цели? Всегда выигрывать – у нас другой цели нет. Естественно, сегодня все мы думаем о групповом этапе Лиги чемпионов, о предстоящей квалификации, где нам нужно побеждать. Это наши цели на ближайшие недели.