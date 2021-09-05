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Павлов: «У Шапаренко все голы получаются красивыми»

Хавбек стал автором красивого гола в ворота Уго Лльориса
Футбол Сборная Украины
5 сентября 19:44
Павлов: «У Шапаренко все голы получаются красивыми»
Николай Шапаренко / фото - УАФ

Бывший и.о. главного тренера сборной Украины Николай Павлов дал оценку игре хавбека «Динамо» Николая Шапаренко в матче с Францией (1:1):

«Вспомните, как Николай забил в ворота «Мариуполя» гол в «девятку» в составе «Динамо». Были в его исполнении еще пару таких голов. Он всегда забивает хорошие голы, либо очень красивые мячи. Все мячи, как говорят в футболе, на исполнение. Очень приятно всем нам, и ему, что это был его премьерный гол в составе сборной Украины и в ворота действующих чемпионов мира.

Прибавляет ли Шапаренко в мастерстве? И не только он. На мой взгляд, все, кто сейчас работают под началом Мирчи Луческу в киевском «Динамо», прибавляют в понимании футбола и мастерстве. Вне зависимости от того, опытный это футболист, или молодой. Исключение, пожалуй, составляет только Родригес, который не прибавляет из-за своего поведения».

Полузащитник забил в ворота сборной Франции свой дебютный гол в футболке национальной команды. Игрок даже не смог сдержать слез.

Напомним, сам Шапаренко прокомментировал свой первый гол за сборную Украины.

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
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Теги

Николай Шапаренко сборная Украины (футбол)

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