Шевчук: «Украина способна выиграть у любого соперника на ЧМ-2022»

Экс-защитник сборной – о предстоящей жеребьевке перед стыковыми матчами отбора

Вячеслав Шевчук / фото - Динамомания

Бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины, а сейчас спортивный директор ФК «Верес» Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от стыковых матчей отбора на чемпиона мира по футболу-2022.

Во время пресс-конференции перед жеребьевкой Шевчук сказал:

«Хорошо, что наши парни справились с соперниками в такой тяжелой группе. Уверен, у Украины есть шанс. На носу стыковые матчи, и я уверен в силе сборной. Не важно, какая команда выпадет «сине-желтым», мы способны выиграть у любого соперника».

Напомним, жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.