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Футзал. Товарищеский матч. Испания - Украина

Петраков: «Попереду в нас головний поєдинок. Я ще подумаю, кого виставити у складі»

Наставник збірної України – про перемогу в контрольній зустрічі над «Боруссією» Менхенгладбах
Футбол Сборная Украины
09:25
Петраков: «Попереду в нас головний поєдинок. Я ще подумаю, кого виставити у складі»
Олександр Петраков / Фото - football24.ua
Головний тренер збірної України Олександр Петраков в інтервью прес-службі УАФ поділився емоціями після гостьової перемоги своєї команди в контрольному матчі з «Боруссією» Менхенгладбах (2:1).

«Перший матч, збірна не грала пів року, я не працював пів року. У мене немає запитань до хлопців, на цьому етапі вони молодці, добре все зробили. Помилок дуже багато, будемо їх виправляти».


Що ви відчували під час виконання гімну України перед матчем? Як вам атмосфера на стадіоні?

«Дуже добра атмосфера. Чесно скажу, у мене навіть сльози на очі накотили, мурашки пішли по шкірі. Дуже добре, що наша нація об’єдналася. Дякуємо українцям, що прийшли й підтримали, дякуємо німцям. Атмосфера була чудова».


Національна збірна проводить матч, забиває голи, а в цей час в Україні йде війна, і щодня помирають люди. Що ви відчуваєте із цього приводу?

«Я бажаю, щоб цього ніхто не відчував. Я був у Києві з першого дня, коли все це почалося. Сидиш у квартирі й не знаєш, куди прилетить снаряд. Я не боявся, ночував удома, а моя дружина ходила ночувати в бомбосховище, не могла витримати. Це дуже неприємно, нікому не бажаю пережити таке».


Мудрик і Піхальонок шедеврально розпочали свою кар’єру в збірній, відзначилися забитими м’ячами. Яке майбутнє в команді у хлопців?

«Контрольна гра, не треба робити таких поспішних висновків. Не треба хвалити гравців. Попереду в нас головний поєдинок. Я ще подумаю, кого виставити у складі. Це контрольний матч, а в офіційних усе буде по-іншому. Хлопці забили, я їх похвалив, рухаємося далі».


Чи сформували ви список легіонерів, які будуть викликані до збірної?

«Ми з тренерським штабом сядемо, подумаємо. Завтра у другій половині дня опублікуємо список. Одразу скажу, що в ньому будуть не всі. Я притримаю одне прізвище у списку легіонерів».


Дуже багато розмов стосовно спарингів збірної України. Наскільки ви задоволені кількістю матчів та рівнем суперників?

«Якби ми проводили офіційні матчі згідно з початковим графіком, то напередодні Ліги націй я б збирав команду наприкінці травня. Дав би хлопцям відпочити після чемпіонату. А зараз знайти спаринг-партнера в Європі практично неможливо. Люди з Української асоціації футболу роблять усе можливе, щоб знайти суперників. Ми зіграємо з «Емполі» та «Рієкою», які відгукнулися».


«19-20 травня дам хлопцям два вихідні, а 21-го о 17.00 у нас тренування. Хочу, щоб гравці побачилися з рідними. Щодо матчів після цього – не знаю, як вийде. Існують варіанти з африканськими командами. З клубними командами зіграти неможливо, адже після закінчення чемпіонатів ніхто не захоче чекати, щоб провести з нами спаринг. Люди працюють, президент УАФ Андрій Павелко займається питанням».


З якими емоціями ви повернулися до тренерської роботи після всього пережитого?

«Пів року не працював, почалася війна. Коли вийшов на поле, то був наче не у своїй тарілці. Але коли гра розпочалася, то втягнувся. Усе добре, непоганий результат».


Нагадаємо, що збірна України провела свій перший матч у 2022 році.

Віктор Циганков і Олексій Гуцуляк через пошкодження навіть не приїхали разом з командою до Німеччини.
Владимир Кириченко
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