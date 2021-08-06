Почеттино подтвердил интерес ПСЖ к Месси
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино не стал отрицать интерес парижского гранда к шестикратному обладателю Золотого мяча Лионелю Месси. Слова наставника приводит RMC Sport:
«Мы сосредоточены на старте сезона. В то же время «ПСЖ» усердно и не привлекая внимания работает на трансферном рынке, чтобы усилить команду ради достижения наших целей в этом году.
Мы в курсе, что произошло с Месси вчера, но мы сосредоточены на матче с «Труа», мы хотим хорошо начать сезон. Леонардо и Нассер Аль-Хелайфи работают над тем, чтобы сделать команду лучше.
В случае Месси качество игрока такого калибра важнее, чем его позиция на поле. «ПСЖ» усердно работает, оценивает варианты, и, конечно же, Месси среди них. Но наш приоритет – подготовка к матчу с «Труа».
Матч ПСЖ – «Труа» состоится 7 августа.
Напомним, Месси не сумел договориться о продлении контракта с «Барселоной». Согласно новостям, ПСЖ проявляет наибольшую заинтересованность в услугах аргентинца, а Неймар даже готов отдать ему 10-й номер.
Это все еще похоже на какую-то неудачную шутку. Месси не может так просто уйти из «Барселоны».
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