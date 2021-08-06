Почеттино подтвердил интерес ПСЖ к Месси

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Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино не стал отрицать интерес парижского гранда к шестикратному обладателю Золотого мяча Лионелю Месси. Слова наставника приводит RMC Sport:

Мы в курсе, что произошло с Месси вчера, но мы сосредоточены на матче с «Труа», мы хотим хорошо начать сезон. Леонардо и Нассер Аль-Хелайфи работают над тем, чтобы сделать команду лучше.

В случае Месси качество игрока такого калибра важнее, чем его позиция на поле. «ПСЖ» усердно работает, оценивает варианты, и, конечно же, Месси среди них. Но наш приоритет – подготовка к матчу с «Труа».