Месси показал в ПСЖ худший результат в карьере
Рамос: «Рад, что впервые забил за ПСЖ. Важно улучшить физическую форму»
Защитник отличился в пятом матче за команду
11:42
Фото: AFP
Защитник ПСЖ Серхио Рамос прокомментировал RMC Sport свой дебютный гол за команду.
«Я очень рад, что мы победили, что я впервые сыграл в старте, а еще и забил. За работу всегда воздается. Счастлив, что отыграл 90 минут. Мне нравится играть дома, слышать поддержку болельщиков.
Рад, что впервые забил за ПСЖ. Надеюсь, в будущем голов будет еще больше. Мы знаем, как важно создавать правильные привычки, находить нужный темп. Три недели я работаю в общей группе. Я нашел ритм.
Важно улучшить физическую форму, чтобы дать этой команде лучшую версию себя. Особенно в момент, когда наступает лучшая пора сезона – это и чемпионат, и Кубок, и Лига чемпионов.
Я долго не играл, а поле – это мой дом. Счастлив вернуться. Только на поле мне хорошо. Сначала мне было трудно, я так долго был в «Мадриде»... Но я нашел баланс. Психологически я в порядке».
Свой антирекорд установил его партнер Лионель Месси.
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