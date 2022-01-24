Рамос: «Рад, что впервые забил за ПСЖ. Важно улучшить физическую форму»

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Защитник ПСЖ Серхио Рамос прокомментировал RMC Sport свой дебютный гол за команду.

Рад, что впервые забил за ПСЖ. Надеюсь, в будущем голов будет еще больше. Мы знаем, как важно создавать правильные привычки, находить нужный темп. Три недели я работаю в общей группе. Я нашел ритм.

Важно улучшить физическую форму, чтобы дать этой команде лучшую версию себя. Особенно в момент, когда наступает лучшая пора сезона – это и чемпионат, и Кубок, и Лига чемпионов.

Я долго не играл, а поле – это мой дом. Счастлив вернуться. Только на поле мне хорошо. Сначала мне было трудно, я так долго был в «Мадриде»... Но я нашел баланс. Психологически я в порядке».