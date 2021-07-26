«Реал» с Луниным уступил «Рейнджерс», ведя в счете по ходу матча
«Реал» отказал «Леганесу» в аренде Лунина
Украинец пока остается в расположении «сливочных»
26 июля 21:45
Андрей Лунин / Фото - Eurosport
Голкипер «Реала» Андрей Лунин не перейдет в «Леганес». Об этом сообщает Marca.
Испанский клуб хотел взять 22-летнего игрока в аренду. Однако «королевский» клуб ответил отказом на данное предложение.
В текущее межсезонье украинец регулярно получает игровую практику в контрольных матчах. В одном из них даже выходил с капитанской повязкой.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассчитывает на Лунина.
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