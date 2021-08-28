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«Реалу» надоело делать предложения ПСЖ по Мбаппе, но переход, похоже, состоится

Французский нападающий провел тренировку с командой, но очень долго прощался
Футбол Лига 1 (Франция)
15:22
«Реалу» надоело делать предложения ПСЖ по Мбаппе, но переход, похоже, состоится Тема дня
Килиан Мбаппе / Фото - Eurosport

Это трансферное лето уже стало самым сумасшедшим за последнее время. Одновременные переходы Месси и Роналду, трансферы Рамоса, Грилиша, Санчо, дорогущий переход Уайта… Но и это еще не все. В последние дни должно решиться, где продолжит карьеру один самых талантливых молодых футболистов мира Килиан Мбаппе«Реал» не бросает попыток договориться с ПСЖ о переходе нападающего сборной Франции.

СМИ сообщали уже о двух попытках «Реала» заполучить француза. Именно столько было предложений, но оба «Париж» отклонил. Сперва «Реал» предлагал 160 миллионов евро, а спустя несколько дней прибавил 10 миллионов евро к этой сумме и пообещал еще 10 в качестве бонусом, но опять наткнулся на отказ.

Мбаппе на последней тренировке ПСЖ / Фото - Getty Images
Мбаппе на последней тренировке ПСЖ / Фото - Getty Images

После таких капризов другой стороны в переговорах, по слухам, «Реал» потихоньку уже начал отказываться от этой затеи. По крайней мере, сначала СМИ сообщали, что, исходя из того, что ПСЖ действует очень непрактично, «Реал» склоняется к переносу переговоров на зиму, но позже появилась информация, что мадридцы направили боссам ПСЖ официальное сообщение с ультиматумом: либо сделка будет закрыта до вечера воскресенья, либо они выходят из переговоров.

Иногда затяжка времени положительным образом влияет на переговоры, но, похоже, «Реал» уже определился – 180 миллионов евро это потолок, и больше платить не собирается, сколько бы ПСЖ не тормозил процесс.

И он, похоже, сдвинулся с мертвой точки. По крайней мере, Мбаппе очень странно вел себя на последней тренировке ПСЖ. Француз тренировался как ни в чем не бывало вместе с командой, которая готовится к игре против «Реймса», но перед этим подозрительно долго и тепло обнимался со спортивным директором клуба Леонардо. Согласитесь, это очень похоже на прощание.

Удалось ли «Реалу» уговорить ПСЖ на 180 миллионов евро, либо же пришлось добавить немного сверху – это мы узнаем совсем скоро. Если же, конечно, переход действительно состоится. Однако вспоминая день вчерашний и переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», измениться/решиться все может настолько быстро, что любой слух и текст моментально станет неактуальным. Однако то, что скучать в ближайшие дни нам не придется – это можно гарантировать.

Александр Черненко
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Теги

Килиан Мбаппе Реал Мадрид (футбол) ПСЖ

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