«Реалу» надоело делать предложения ПСЖ по Мбаппе, но переход, похоже, состоится
Это трансферное лето уже стало самым сумасшедшим за последнее время. Одновременные переходы Месси и Роналду, трансферы Рамоса, Грилиша, Санчо, дорогущий переход Уайта… Но и это еще не все. В последние дни должно решиться, где продолжит карьеру один самых талантливых молодых футболистов мира Килиан Мбаппе – «Реал» не бросает попыток договориться с ПСЖ о переходе нападающего сборной Франции.
СМИ сообщали уже о двух попытках «Реала» заполучить француза. Именно столько было предложений, но оба «Париж» отклонил. Сперва «Реал» предлагал 160 миллионов евро, а спустя несколько дней прибавил 10 миллионов евро к этой сумме и пообещал еще 10 в качестве бонусом, но опять наткнулся на отказ.
После таких капризов другой стороны в переговорах, по слухам, «Реал» потихоньку уже начал отказываться от этой затеи. По крайней мере, сначала СМИ сообщали, что, исходя из того, что ПСЖ действует очень непрактично, «Реал» склоняется к переносу переговоров на зиму, но позже появилась информация, что мадридцы направили боссам ПСЖ официальное сообщение с ультиматумом: либо сделка будет закрыта до вечера воскресенья, либо они выходят из переговоров.
Иногда затяжка времени положительным образом влияет на переговоры, но, похоже, «Реал» уже определился – 180 миллионов евро это потолок, и больше платить не собирается, сколько бы ПСЖ не тормозил процесс.
PSG rejected the second offer of Real Madrid 170+10 million euros for Mbappe and hopes for a third #mbapperealmadrid pic.twitter.com/1wM4i87syL— kult_football (@kult_football) August 28, 2021
И он, похоже, сдвинулся с мертвой точки. По крайней мере, Мбаппе очень странно вел себя на последней тренировке ПСЖ. Француз тренировался как ни в чем не бывало вместе с командой, которая готовится к игре против «Реймса», но перед этим подозрительно долго и тепло обнимался со спортивным директором клуба Леонардо. Согласитесь, это очень похоже на прощание.
August 28, 2021
Удалось ли «Реалу» уговорить ПСЖ на 180 миллионов евро, либо же пришлось добавить немного сверху – это мы узнаем совсем скоро. Если же, конечно, переход действительно состоится. Однако вспоминая день вчерашний и переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», измениться/решиться все может настолько быстро, что любой слух и текст моментально станет неактуальным. Однако то, что скучать в ближайшие дни нам не придется – это можно гарантировать.
L’accolade entre Kylian Mbappé et Leonardo pic.twitter.com/iRAsddeeym— Mbappé Side (@Mbappe_Side) August 28, 2021
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