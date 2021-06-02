Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Ребров: «После всех моих достижений с «Ференцварошем» мое мнение о трансферах должно быть услышано»

Руководители венгерского клуба в обход наставника проводили трансферную компанию
Футбол В Европе
18:45
Ребров: «После всех моих достижений с «Ференцварошем» мое мнение о трансферах должно быть услышано»
Сергей Ребров / Фото: twitter.com/fradi_hu

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал о конфликте с руководством клуба.

Сергей Станиславович, президент Ференцвароша Габор Кубатов сказал, что еще в начале февраля вы передали через своего агента, что не планируете работать в клубе после окончания сезона. Так ли было на самом деле?

У каждого, как это часто бывает, своя правда. Я долго молчал, читал публикации в СМИ, но не хотел все это комментировать, уважая свой контракт с клубом. Но, видимо, пора, поскольку вся эта ситуация меня очень сильно напрягает…

После того как в начале года в трансферной политике «Ференцвароша» возникли определенные нюансы, я сказал президенту, что не согласен с некоторыми вещами. Считаю, что после трех чемпионских титулов, после выходов в Лигу Европы и Лигу чемпионов точно заслуживаю, чтобы перед приглашением новых игроков мое мнение было услышано. Президент меня заверил, что не будет никаких трансферов без моего согласия, а после этого клуб… подписал еще одного новичка.

Я, конечно же, отреагировал на эту ситуацию и в беседе со своим агентом Шандором Варгой сказал, что так дальше работать не буду. Слов о том, что разрываю контракт, ухожу – не было. Я попросил менеджера передать это руководителю клуба только для того, чтобы мы встретились и за круглым столом решили все вопросы. Прошло уже почти четыре месяца, но встреча так и не состоялась, хотя президент не раз говорил журналистам, что хочет со мной поговорить. Понимаю, что Габор Кубатов занят в правительстве страны, но у «Ференцвароша» миллионы болельщиков, и судьба клуба им не безразлична. Люди встречали меня на улицах и спрашивали только об одном: «Сергей, вы что уходите?»

Безусловно, разногласия и недоразумения есть у любой команды, но все эти проблемы нужно решать конструктивным путем, за счет обычной коммуникации. Но встретиться с президентом мне так и не удалось.

Напомним, что Ребров может возглавить «Тоттенхэм» или «Фенербахче».

Источник: zbirna.com Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сергей Ребров Ференцварош

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Ребров: «Я не из тех людей, которые бегут при первом удобном случае, увидев улучшенные условия»
Ребров: «Я не из тех людей, которые бегут при первом удобном случае, увидев улучшенные условия»
Футбол В Европе
20:59
Ребров: «Если решение о моем будущем в «Ференцвароше» принято – поставьте меня в известность»
Ребров: «Если решение о моем будущем в «Ференцвароше» принято – поставьте меня в известность»
Футбол В Европе
20:21
Ребров – один из главных кандидатов на пост наставника «Фенербахче»
Ребров – один из главных кандидатов на пост наставника «Фенербахче»
Футбол Украинские легионеры
29 мая 10:43
Ребров снова в Лондоне? «Тоттенхэму» предложили кандидатуру украинца на пост наставника команды
Ребров снова в Лондоне? «Тоттенхэму» предложили кандидатуру украинца на пост наставника команды
Футбол Украинские легионеры
27 мая 20:40
Затянул с ответом. Ребров не будет тренировать АЕК
Затянул с ответом. Ребров не будет тренировать АЕК
Футбол
26 мая 08:49
Цыганык: «У Реброва идут серьезные переговоры с «Фенербахче»
Цыганык: «У Реброва идут серьезные переговоры с «Фенербахче»
Футбол Украинские легионеры
25 мая 12:31

Новости: Футбол

Шевченко объяснил попадание Судакова в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020
Шевченко объяснил попадание Судакова в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020
Евро-2020
20:59
Ребров: «Я не из тех людей, которые бегут при первом удобном случае, увидев улучшенные условия»
Ребров: «Я не из тех людей, которые бегут при первом удобном случае, увидев улучшенные условия»
В Европе
20:59
«Барселона» объявит решение о судьбе Кумана в четверг
«Барселона» объявит решение о судьбе Кумана в четверг
Примерa (Испания)
20:57
Анчелотти: «Приложу все силы, чтобы сделать в «Реале» то, что нам удалось в прошлом»
Анчелотти: «Приложу все силы, чтобы сделать в «Реале» то, что нам удалось в прошлом»
Примерa (Испания)
20:51
Доннарумма и ПСЖ пришли к согласию по условиям контракта
Доннарумма и ПСЖ пришли к согласию по условиям контракта
Лига 1 (Франция)
20:39
Ребров: «Если решение о моем будущем в «Ференцвароше» принято – поставьте меня в известность»
Ребров: «Если решение о моем будущем в «Ференцвароше» принято – поставьте меня в известность»
В Европе
20:21
Роналду имеет шанс установить новый бомбардирский рекорд в истории чемпионатов Европы
Роналду имеет шанс установить новый бомбардирский рекорд в истории чемпионатов Европы
Евро-2020
19:59
«Фенербахче» выдвинуло «Заре» новые требования по трансферу Сайядманеша
«Фенербахче» выдвинуло «Заре» новые требования по трансферу Сайядманеша
Украинская Премьер-лига
19:55
Шикарные условия. Месси по новому контракту с «Барселоной» получит почти 250 миллионов евро за 4 года
Шикарные условия. Месси по новому контракту с «Барселоной» получит почти 250 миллионов евро за 4 года
Примерa (Испания)
19:54
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Стрельба пулевая
26 мая 07:40
1
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Футбол В Украине
27 мая 08:49
Все новости