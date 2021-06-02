Ребров: «После всех моих достижений с «Ференцварошем» мое мнение о трансферах должно быть услышано»

Сергей Ребров / Фото: twitter.com/fradi_hu

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал о конфликте с руководством клуба.



Сергей Станиславович, президент Ференцвароша Габор Кубатов сказал, что еще в начале февраля вы передали через своего агента, что не планируете работать в клубе после окончания сезона. Так ли было на самом деле?

После того как в начале года в трансферной политике «Ференцвароша» возникли определенные нюансы, я сказал президенту, что не согласен с некоторыми вещами. Считаю, что после трех чемпионских титулов, после выходов в Лигу Европы и Лигу чемпионов точно заслуживаю, чтобы перед приглашением новых игроков мое мнение было услышано. Президент меня заверил, что не будет никаких трансферов без моего согласия, а после этого клуб… подписал еще одного новичка.

Я, конечно же, отреагировал на эту ситуацию и в беседе со своим агентом Шандором Варгой сказал, что так дальше работать не буду. Слов о том, что разрываю контракт, ухожу – не было. Я попросил менеджера передать это руководителю клуба только для того, чтобы мы встретились и за круглым столом решили все вопросы. Прошло уже почти четыре месяца, но встреча так и не состоялась, хотя президент не раз говорил журналистам, что хочет со мной поговорить. Понимаю, что Габор Кубатов занят в правительстве страны, но у «Ференцвароша» миллионы болельщиков, и судьба клуба им не безразлична. Люди встречали меня на улицах и спрашивали только об одном: «Сергей, вы что уходите?»

Безусловно, разногласия и недоразумения есть у любой команды, но все эти проблемы нужно решать конструктивным путем, за счет обычной коммуникации. Но встретиться с президентом мне так и не удалось.