Роналду и «Ювентус» хотят расстаться, но один из лучших игроков мира никому не нужен

«Бьянконери» не получали удовлетворительных предложений о трансфере пятикратного обладателя «Золотого мяча»

Криштиану Роналду / Фото: Marca

Форвард Криштиану Роналду готов уйти из «Ювентуса», сообщает Marca.



По сведениям источника, как руководство клуба, так сам пятикратный обладатель «Золотого мяча» не уверены в том, что им стоит продолжать сотрудничество.

Трансфер Роналду мог бы помочь «Ювентусу» справится с финансовым кризисом. Но ни Роналду, ни туринцы пока не получали предложений, которые бы могли их заинтересовать.

Действующее соглашение португальца рассчитано до 2022 года.

Напомним, что Лионель Месси стал игроком ПСЖ.