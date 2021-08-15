Симеоне: «В АПЛ нет ни Месси, ни Роналду, но это все равно крайне конкурентоспособный чемпионат»
Роналду и «Ювентус» хотят расстаться, но один из лучших игроков мира никому не нужен
«Бьянконери» не получали удовлетворительных предложений о трансфере пятикратного обладателя «Золотого мяча»
17:02
Криштиану Роналду / Фото: Marca
Форвард Криштиану Роналду готов уйти из «Ювентуса», сообщает Marca.
По сведениям источника, как руководство клуба, так сам пятикратный обладатель «Золотого мяча» не уверены в том, что им стоит продолжать сотрудничество.
Трансфер Роналду мог бы помочь «Ювентусу» справится с финансовым кризисом. Но ни Роналду, ни туринцы пока не получали предложений, которые бы могли их заинтересовать.
Действующее соглашение португальца рассчитано до 2022 года.
Напомним, что Лионель Месси стал игроком ПСЖ.