Роналду и «Ювентус» хотят расстаться, но один из лучших игроков мира никому не нужен

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 20
Сейчас 4
Сегодня 10
Завтра 2
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Окончен
17:00 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Окончен
17:00 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Окончен
19:30 Норвич - Ливерпуль 0:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лилль - Ницца 0:4 Окончен
22:00 ПСЖ - Страсбур 4:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Байер 1:1 Окончен
16:30 Вольфсбург - Бохум 1:0 Окончен
19:30 Боруссия Дортмунд - Айнтрахт 5:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Мальорка - Бетис 1:1 Окончен
23:00 Алавес - Реал 1:4 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кривбасс - Кремень 4:1 Окончен
15:30 ВПК-Агро - Альянс 0:3 Окончен
17:45 Олимпик - Металлист 1:2 Окончен
17:45 Нива Т - Горняк-Спорт 1:0 Окончен
18:00 Кривбасс - Николаев -:- Запланирован
18:45 Оболонь - Прикарпатье 3:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Верес - Ворскла 1:1 Окончен
19:30 Заря - Минай 1:1 Окончен
19:30 Десна - СК Днепр-1 2:1 Окончен
Футбол (4 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 2-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Кельн - Герта 2:1 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Сельта - Атлетико 0:1 2-й тайм
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 ФК Львов - Александрия 0:0 1-й тайм
Футбол (10 событий из 16) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Окончен
18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 2-й тайм
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Анже - Лион 3:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Окончен
18:30 Кельн - Герта 2:1 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Сельта - Атлетико 0:1 2-й тайм
21:00 Барселона - Реал Сосьедад -:- Запланирован
23:15 Севилья - Райо Вальекано -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Колос - Рух 1:1 Окончен
19:30 ФК Львов - Александрия 0:0 1-й тайм
Футбол (2 события из 3) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Вильярреал - Гранада -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Мариуполь - Черноморец -:- Запланирован

Роналду и «Ювентус» хотят расстаться, но один из лучших игроков мира никому не нужен

«Бьянконери» не получали удовлетворительных предложений о трансфере пятикратного обладателя «Золотого мяча»
Футбол Серия А (Италия)
17:02
Роналду и «Ювентус» хотят расстаться, но один из лучших игроков мира никому не нужен
Криштиану Роналду / Фото: Marca

Форвард Криштиану Роналду готов уйти из «Ювентуса», сообщает Marca.

По сведениям источника, как руководство клуба, так сам пятикратный обладатель «Золотого мяча» не уверены в том, что им стоит продолжать сотрудничество.

Трансфер Роналду мог бы помочь «Ювентусу» справится с финансовым кризисом. Но ни Роналду, ни туринцы пока не получали предложений, которые бы могли их заинтересовать.

Действующее соглашение португальца рассчитано до 2022 года.

Напомним, что Лионель Месси стал игроком ПСЖ.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Криштиану Роналду

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Ди Мария: «Роналду наверняка умирает от желания перейти в ПСЖ»
Ди Мария: «Роналду наверняка умирает от желания перейти в ПСЖ»
Футбол Лига 1 (Франция)
14 августа 14:07
1
Мбаппе не уйдет в «Реал» до лета 2022 года. Роналду станет заменой французу
Мбаппе не уйдет в «Реал» до лета 2022 года. Роналду станет заменой французу
Футбол Лига 1 (Франция)
12 августа 11:56
Эффект Месси. На Instagram-страницу ПСЖ подписалось невероятное количество людей
Эффект Месси. На Instagram-страницу ПСЖ подписалось невероятное количество людей
Футбол Лига 1 (Франция)
11 августа 12:08
Бонуччи – о Роналду и ПСЖ: «Даже если бы Месси туда не перешел, Криштиану остался бы в «Ювентусе»
Бонуччи – о Роналду и ПСЖ: «Даже если бы Месси туда не перешел, Криштиану остался бы в «Ювентусе»
Футбол Серия А (Италия)
10 августа 20:41
Линекер: «Роналду на закате карьеры, а в ПСЖ будет трио из лучших игроков мира»
Линекер: «Роналду на закате карьеры, а в ПСЖ будет трио из лучших игроков мира»
Футбол Лига 1 (Франция)
10 августа 19:19
Экс-игрок сборной Аргентины: «Уход Месси – конец для Примеры»
Экс-игрок сборной Аргентины: «Уход Месси – конец для Примеры»
Футбол Примерa (Испания)
6 августа 10:59

Новости: Футбол

Йовичевич: «Мы умерли, как мужики, а с судейством матча с «Десной» пусть разбирается федерация»
Йовичевич: «Мы умерли, как мужики, а с судейством матча с «Десной» пусть разбирается федерация»
Украинская Премьер-лига
19:37
Матч «Монако» – «Шахтер» обслужит арбитр, поставивший спорный пенальти в четвертьфинале Евро
Матч «Монако» – «Шахтер» обслужит арбитр, поставивший спорный пенальти в четвертьфинале Евро
Лига чемпионов UEFA
19:37
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». Сон открыл счет. Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». Сон открыл счет. Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
19:32
Матч сборной Украины против Финляндии планируют провести без зрителей
Матч сборной Украины против Финляндии планируют провести без зрителей
Сборная Украины
19:14
«Колос» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Рухом»
«Колос» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Рухом»
Украинская Премьер-лига
19:02
«Мехелен» со Шведом в составе уступил «Генту» без Безуса
«Мехелен» со Шведом в составе уступил «Генту» без Безуса
Украинские легионеры
18:54
«Лейпциг» неожиданно стартовал в Бундеслиге с поражения «Майнцу»
«Лейпциг» неожиданно стартовал в Бундеслиге с поражения «Майнцу»
Бундеслига (Германия)
18:29
Палкин: «В игре с «Монако» нужно продемонстрировать идеи футбола Де Дзерби»
Палкин: «В игре с «Монако» нужно продемонстрировать идеи футбола Де Дзерби»
Украинская Премьер-лига
18:27
Зинченко остался в запасе на центральный матч стартового тура АПЛ
Зинченко остался в запасе на центральный матч стартового тура АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
18:10
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
31
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
8
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
10
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 17:22
30
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
7
Все новости