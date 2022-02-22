Самый дорогой трансфер зимнего окна забил за «Ювентус» в ЛЧ уже на 1-й минуте

Влахович огорчил «Вильярреал»

Душан Влахович / Фото: Twitter

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович забил «Вильярреалу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уже на 1-й минуте.

Отметим, что это дебютный матч для Влаховича в Лиге чемпионов и сразу же первый мяч.

«Ювентус» заплатил «Фиорентине» 81 миллион евро за Влаховича в январе 2022-го года.

Онлайн трансляция матча «Вильярреал» – «Ювентус».