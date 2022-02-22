Лига чемпионов. «Челси» победил «Лилль». Как это было
Самый дорогой трансфер зимнего окна забил за «Ювентус» в ЛЧ уже на 1-й минуте
Влахович огорчил «Вильярреал»
22 февраля 22:17
Душан Влахович / Фото: Twitter
Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович забил «Вильярреалу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уже на 1-й минуте.
Отметим, что это дебютный матч для Влаховича в Лиге чемпионов и сразу же первый мяч.
«Ювентус» заплатил «Фиорентине» 81 миллион евро за Влаховича в январе 2022-го года.
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