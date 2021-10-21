Сегодня «Заря» снова сыграет с ЦСКА в еврокубке

У команды Скрипника уже есть позитивный опыт с данным соперником

Фото - ФК Заря

Луганская «Заря» проведет матч группового этапа Лиги конференций против софийского ЦСКА. Встреча состоится уже сегодня, 21 октября.

Главной потерей украинской команды является полузащитник Владислав Кочергин. Сообщалось, что лидер центра поля был переведен в дубль.

Также в Болгарию не полетел голкипер Никита Шевченко, все еще восстанавливающийся от травмы. Под вопросом участие защитника Виталия Вернидуба, получившего повреждение в матче с «Шахтером» (1:6).

Не обошлось без потерь и у ЦСКА. Недоступными для тренерского штаба являются защитник Менно Кох и нападающий Бисмарк Чарльз.

Отметим, что у команды Виктора Скрипника уже есть победный опыт с болгарами. Луганчане прошли соперника в квалификации Лиги Европы-19/20.

За игрой Лиги конференций можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча ЦСКА София – «Заря». Начало – в 22:00.