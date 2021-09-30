Стали известны арбитры матча «Заря» – «Рома»
Сегодня «Заря» сыграет с «Ромой» в Лиге конференций
Начало матча – 19:45
10:05
Фото: ФК Заря
30 сентября «Заря» сыграет против «Ромы» во 2-м туре группового этапа Лиги конференций.
«Заря» после 1-го тура имеет 0 в графе очков, проиграв «Буде-Глимту» (1:3). «Рома» лидирует, обыграв дома ЦСКА София (5:1).
Это первый матч между командами в истории. Игра пройдет в Запорожье, на «Славутич-Арене».
Начало встречи – в 19:45.
Обе тренера уже высказались на счет предстоящей встречи.
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