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Семин считает, что матч между Украиной и Россией нужно обязательно провести

Но вряд ли такой матч состоится в нынешней обстановке
Футбол Евро-2020
14:10
Семин считает, что матч между Украиной и Россией нужно обязательно провести
Юрий Семин / фото - Eurosport

Бывший тренер киевского «Динамо» Юрий Семин сравнил сборные Украины и России и рассказал RT, нужно ли проводить между ними матч.

На сегодняшний день сборная Украины сильнее сборной России?

«Не хочу сравнивать. Мы сможем сделать это тогда, когда они сойдутся на футбольном поле. Пока можно говорить только о том, что Украина при стечении определенных обстоятельств с тремя очками вышла из группы, а Россия с таким же количеством баллов – нет.

С другой стороны, в спорте всегда все определяют результат и итоговое место. У соседей результат есть. А победа над Швецией станет достаточно серьезным достижением».

Не возникло ощущения, что украинцы, в отличие от россиян, не боятся играть в футбол? После матча с Нидерландами все хвалили их именно за смелость и яркую игру.

«Здесь дело не в страхе. Скорее, они оказались более подготовленными к чемпионату физически».

Недавно в госдуме РФ предложили провести товарищеский матч между Украиной и Россией. Как относитесь к такой идее?

«Замечательно. Если организовать подобную встречу реально, это обязательно нужно сделать.

Я знаю одно: футболисты обеих команд с удовольствием примут в ней участие. Но лучше, если бы это была официальная игра. Не уверен, что товарищескую реально провести».

Сборная России заняла 4 место в своей группе и покинула турнир. В то время как сборная Украины продолжает сражаться в европейском первенстве, и уже сегодня будет бороться со Швецией за место в 1/4 Евро-2020.

На нашем сайте вы сможете найти видео и онлайн трансляцию противостояния. Начало матча – в 22:00.

Напомним, президент УАФ Андрей Павелко рассказал, при каких условиях может состояться матч между Украиной и Россией.

Павел Харченко
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Теги

Швеция – Украина сборная Украины (футбол) сборная России (футбол) Юрий Семин

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