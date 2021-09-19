Шабанов: «Луческу предупреждал нас, что с «Александрией» будет сложная игра»
Защитник «Динамо» Артем Шабанов прокомментировал напряженный матч с «Александрией» (1:0), где киевляне добыли победу благодаря пенальти на 97-й минуте встречи:
«Мистер нас предупреждал, что предстоит тяжелая игра, что соперник хорошо обороняется. Но у команды есть также и проблемы, слабые места, на которые он обратил наше внимание. Мы пытались вскрыть оборону, создали несколько хороших моментов, но не реализовали их. Хорошо, что на последних минутах заработали и забили пенальти.
Моя форма? В первой игре, с «Колосом», было тяжеловато, но сегодня уже чувствовал себя куда увереннее, вошел в игровой тонус. Дальше должно быть лучше.
В этом матче VAR нам, можно сказать, помог, а в прошлой игре с «Бенфикой» забрал очки. Поэтому, с одной стороны это хорошо, с другой – плохо. Лично я думаю, что без VAR футбол был бы зрелищнее.
Рождение ребенка? Да, у нас родилась дочь. Все хорошо, и с женой, и с дочерью. Поэтому работаю, тренируюсь и готовлюсь к матчам в прекрасном настроении, с удвоенной энергией».
Матч с «Александрией» стал для Шабанова вторым в этом сезоне. Ранее защитник появлялся на поле лишь в матче с «Колосом», где киевляне забили сопернику 7 безответных мячей.
Помимо спорных судейских решений матч запомнился также массовой дракой болельщиков на трибунах, которую пришлось останавливать полиции. Стало известно, что стало причиной заварушки.
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