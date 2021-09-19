Шабанов: «Луческу предупреждал нас, что с «Александрией» будет сложная игра»

Артем Шабанов / фото - ФК Динамо

Защитник «Динамо» Артем Шабанов прокомментировал напряженный матч с «Александрией» (1:0), где киевляне добыли победу благодаря пенальти на 97-й минуте встречи:

Моя форма? В первой игре, с «Колосом», было тяжеловато, но сегодня уже чувствовал себя куда увереннее, вошел в игровой тонус. Дальше должно быть лучше.

В этом матче VAR нам, можно сказать, помог, а в прошлой игре с «Бенфикой» забрал очки. Поэтому, с одной стороны это хорошо, с другой – плохо. Лично я думаю, что без VAR футбол был бы зрелищнее.

Рождение ребенка? Да, у нас родилась дочь. Все хорошо, и с женой, и с дочерью. Поэтому работаю, тренируюсь и готовлюсь к матчам в прекрасном настроении, с удвоенной энергией».