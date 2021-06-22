Экс-голкипер сборной Украины: «Не хочется бросаться какашками, но некоторым игрокам нужно меньше понтов раскидывать»
Шапаренко: «Второй тайм матча с Австрией можно занести нам в актив»
Хавбек сборной Украины дал комментарий после поражение в заключительном туре группового этапа Евро-2020
09:46
Фото: УАФ / Павел Кубанов
Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко прокомментировал результат матча против национальной команды Австрии (0:1) в третьем туре группы C Евро-2020:
1Мы снова сыграли два разных тайма. Второй, наверное, можно занести нам в актив, если учесть, как действовала команда. Мы сражались на каждом участке поля и имели шансы. 2
Призрак горьких воспоминаний о Евро-2016 витал в воздухе. Украина провела с Австрией свой худший матч за последние несколько лет.
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