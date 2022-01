«Шева – легенда навсегда». Как фанаты «Милана» встретили украинца на «Сан Сиро»

Андрей Шевченкоо / фото - AC Genoa

В матче 1/8 Кубка Италии «Милан» дома в овертаймах переиграл «Дженоа» (3:1) и вышел в следующую стадию турнира.

Эта игра может стать последней для тренера «грифонов» Андрея Шевченко у руля команды, так как слухи о его отставке в последнее время только усиливаются.

Но встреча с «россонери» могла оставить для специалиста и приятное послевкусие. Не только потому, что его команда была близка к победе (генуэзский клуб вел в счете до 74-й минуты), а и благодаря трибунам.

Болельщики «россонери» очень тепло встретили клубную легенду на «Сан Сиро». Фанатская группировка Curva Sud скандировала имя украинца и вывесила баннер с подписью:

Milan’s Curva Sud with a message to Shevchenko tonight (whilst also chanting his name):



‘A long love story, Manchester’s memory carved into the heart. Sheva - legend forever.’ pic.twitter.com/ebqVLDsicw