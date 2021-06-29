Шевченко: «Я собрал игроков и сказал, что у нас еще есть шанс»

Сборная Украины может реабилитироваться за неудачу с Австрией в поединке со Швецией

Андрей Шевченко / Фото - УАФ Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал в интервью пресс-службе UEFA о том, как мотивировал игроков на дальнейшую работу после неудачной игры с Австрией (0:1). Команда все же вышла в плей-офф и в матче 1/8 финала Евро-2020 сыграет против Швеции. Встреча состоится уже сегодня, 29 июня. Сложно ли было поддерживать мотивацию игроков? Нет. У меня такой подход, что мне особо мотивировать футболистов не надо. Я собрал их и сказал: у нас все еще есть шанс, а значит, мы будем работать в том режиме, в котором и должны это делать. В футболе ты постоянно должен доказывать. В футболе не бывает отпусков, проходных игр, проходных сезонов. Если ты снизил свой уровень, то из ведущего игрока сразу же превращаешься в посредственность. Это все должны понимать и знать. Если ты хочешь быть хорошим игроком, если хочешь высоких результатов и достижений, если хочешь сделать свою карьеру успешной, ты должен каждый день себя заставлять. Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Сергей Стаднюк