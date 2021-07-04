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Сидорчук: «В матче с Англией все решили стандартные положения»

На втором этаже англичане полностью переиграли украинцев
Футбол Евро-2020
22:03
Сидорчук: «В матче с Англией все решили стандартные положения»
Сергей Сидорчук / фото - NV

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о главном факторе, приведшем к разгромному поражению от сборной Англии:

«План на игру у нас был. Мы знали, что соперники хорошо прессингуют в первые 25 минут, а затем проседают. Через пропущенный быстрый гол у нас не получилось выполнить план. Потом вроде выровняли игру. Травма Кривцова внесла свои коррективы, потому что мы готовились играть по одной схеме. Сергей - большой помощник при стандартных положениях. Его потеря повлияла в этом плане.

Нам не нужно было отходить от своей игры, структура была неплохая. Но все решили стандартные положения - три мяча из четырех забиты ударами головой. Это наши ошибки, стандарты сыграли с нами злую шутку.

Во время разговора в перерыве у нас было настройки на то, что мы можем еще добавить и забить. Но, опять же, во втором тайме мы пропустили быстрый гол. Был необязательный фол с моей стороны. Не хотелось его делать, но так получилось. Англичане с этого штрафного и забили. После пропущенных мячей было трудно вернуться в игру.

Мы готовились к сопернику, знали, что он так действовать. В Англии впереди играют быстрые футболисты. Нужно было как можно лучше перекрывать середину поля. Наши три опорных полузащитника старались перехватывать мяч и сразу отдавать на нападающего. Англичане в первые полчаса игры показывали высокий прессинг, поэтому мы должны были выходить из-под него таким образом. В первом тайме мы выровняли игру, начали неплохо действовать, но в поединках с такими командами все решают мелкие детали.

Сейчас не лучшие ощущения из-за такого результата. Мне показалось, что он немного не по игре. Именно поэтому грустно. Если же абстрагироваться от результата поединка с Англией, то турнир мы провели довольно неплохо.

Кто заслуживает победы на Евро? Я думаю, в первую очередь это зависит от выполненной работы. Ближе к победе, думаю, итальянцы».

Именно после травмы колена Сергея Кривцова англичане начали раз за разом выигрывать воздушные единоборства у ворот Георгия Бущана. Даже наставник нашей национальной команды Андрей Шевченко сказал, что рассчитывал на защитника при подачах с угловых и штрафных ударов.

Украинцы должны были быть готовы к опасным стандартам, ведь на Чемпионате мира 2018 половина голов англичан пришлась именно на стандартные положения.

Напомним, сборная уже прибыла в Украину, где их встретила толпа болельщиков.

Источник: УАФ Павел Харченко
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Теги

Украина – Англия сборная Украины (футбол) Сергей Сидорчук

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