Сидорчук: «В матче с Англией все решили стандартные положения»

Сергей Сидорчук / фото - NV

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о главном факторе, приведшем к разгромному поражению от сборной Англии:

Нам не нужно было отходить от своей игры, структура была неплохая. Но все решили стандартные положения - три мяча из четырех забиты ударами головой. Это наши ошибки, стандарты сыграли с нами злую шутку.

Во время разговора в перерыве у нас было настройки на то, что мы можем еще добавить и забить. Но, опять же, во втором тайме мы пропустили быстрый гол. Был необязательный фол с моей стороны. Не хотелось его делать, но так получилось. Англичане с этого штрафного и забили. После пропущенных мячей было трудно вернуться в игру.

Мы готовились к сопернику, знали, что он так действовать. В Англии впереди играют быстрые футболисты. Нужно было как можно лучше перекрывать середину поля. Наши три опорных полузащитника старались перехватывать мяч и сразу отдавать на нападающего. Англичане в первые полчаса игры показывали высокий прессинг, поэтому мы должны были выходить из-под него таким образом. В первом тайме мы выровняли игру, начали неплохо действовать, но в поединках с такими командами все решают мелкие детали.

Сейчас не лучшие ощущения из-за такого результата. Мне показалось, что он немного не по игре. Именно поэтому грустно. Если же абстрагироваться от результата поединка с Англией, то турнир мы провели довольно неплохо.

Кто заслуживает победы на Евро? Я думаю, в первую очередь это зависит от выполненной работы. Ближе к победе, думаю, итальянцы».