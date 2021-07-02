Симон: «Неважно, против кого бы играли – Франции, Швейцарии или Украины»

Вратарь уверен, что команда может обыграть кого-угодно

Унаи Симон / фото - Eurosport

Вратарь сборной Испании Унаи Симон, вытеснивший из состава именитого Давида Де Хеа, прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Евро-2020. Голкипера цитирует официальный сайт UEFA.

«В четвертьфинале все зависит от нас, а не от соперника. Неважно, против кого бы играли – Франции, Швейцарии или Украины – мы здесь, чтобы победить. Нам нужно сразиться с лучшими. Надеюсь, становлюсь с каждым днем все лучше. Это опыт, он был уникальным. Надеюсь, это все поможет мне. Как вратарь я лучше, чем вчера, но не так хорош, как завтра».

Хоть вратарь и допустил в матче с Хорватией детскую ошибку, ставшую результативной, но он не собирается опускать руки. В том же матче с хорватами вратарь собрался и совершил пару важных сейвов. Наставник испанцев Луис Энрике также поддержал своего голкипера.

Сейчас для Симона главное – надежно отстоять в матче со Швейцарией, который состоится уже сегодня в 19:00.

Видео трансляция матча Швейцария – Испания.

Онлайн трансляция матча Швейцария – Испания.

Напомним, Энрике похвалил сборную Украины на этом Евро.