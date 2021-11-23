«Дженоа» Шевченко может продать защитника в «Ювентус»
Скаут Серии А: «Приход Шевченко в «Дженоа» вызвал огромный энтузиазм в Генуе»
Болельщики клуба надеются на прогресс команды при новом тренере
14:29
Фото: Twitter Дженоа
Скаут Серии А Алекс Великих рассказал, как в Генуе относятся к назначению главным тренером «Дженоа» Андрея Шевченко:
Следует признать, что в Генуе приход Андрея Шевченко вызвал огромный энтузиазм. Андрей человек с большим именем в Италии, легенда Серии А. Его согласие возглавить кризисную «Дженоа» стал для поклонников этой команды свидетельством того, что проект новых собственников серьезен и усиления будут реальны.
Энтузиазм, надежда и желание начать новую эру пост-Прециози стали главными лейтмотивами последних недель для большинства болельщиков клуба. Меньше было тех, кто сомневался в квалификации начинающего тренера, но наличие помощников в тренерском штабе во главе с Тассотти гарантирует опыт.
Напомним, что защитником генуэзцев интересуется «Ювентус».
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