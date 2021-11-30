Скрипник: «Нам повезло, что мы забили «Александрии» первыми»

Фото: ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу над «Александрией» (1:0) в матче 16 тура УПЛ.

Хорошо, что сыграли на ноль. Очень важная победа и для турнирной таблицы, и для психологии, потому что две игры проигранных было. Так что мы довольны».