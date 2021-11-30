«Заря» поднялась в зону еврокубков, минимально обыграв «Александрию»
Скрипник: «Нам повезло, что мы забили «Александрии» первыми»
Тренер «Зари» – о победе в матче 16 тура УПЛ
Фото: ФК Заря
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу над «Александрией» (1:0) в матче 16 тура УПЛ.
«Когда две команды играют на победу, любая ошибка приводит к тем последствиям, которые очень трудно исправить. Нам повезло, что мы забили первыми. Нам стало легче – комбинировать на таком поле сложно, поэтому стандарты и длинные передачи были на первом месте.
Хорошо, что сыграли на ноль. Очень важная победа и для турнирной таблицы, и для психологии, потому что две игры проигранных было. Так что мы довольны».
«Заря» поднялась на 4-е место в таблице, обойдя «Ворсклу».
На прошлой неделе луганчане уступили «Роме» в Лиге конференций.
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