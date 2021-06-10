Стали известны спарринг-партнеры «Колоса» на первом сборе

Подопечные Костышина должны сыграть 5 игр

Фото: ФК Колос

«Колос» вышел из отпуска и до 15 июня команда будет тренироваться в родных стенах, а затем отправится на сбор в Полтаву, который продлится с 16 по 26 июня\



Подопечные Руслана Костышина 25 июня проведут первый товарищеский матч. Их соперником станет «Ингулец», экс-форвард которого Ники Сичинава пополнил состав коллектива из Ковалевки. 7 июля «Колос» ожидает контрольный матч с «Александрией», а 10-го – с «Днепром -1». Также запланированы спарринги второго и третьего июля, но соперники еще уточняются.

Грузинский форвард признался, что «Колос» был для него приоритетным вариантом.