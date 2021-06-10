Новый тренер «Александрии» хочет арендовать бразильского хавбека
Стало известно имя бразильца, который может пополнить состав «Александрии»
Опорный полузащитник ранее выступал за европейскую команду
Даниэль (слева) / Фото: ФК Нитра
Стало известно имя бразильца, который заинтересовал «Александрию».
Новичком украинского клуба может стать 23-летний опорный полузащитник клуба «Новоризонтино» Даниэль, сообщает Telegram канал «Бей-беги».
Даниэль ранее выступал за словацкую «Нитру» на правах аренды. Ориентировочная стоимость игрока – 100 тысяч евро.
Напомним, что «Александрия» попрощалась с девятью игроками.
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