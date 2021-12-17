Стало известно, когда объявят о трансфере Миколенко в «Эвертон»

Игрок уже прошел медобследование

Виталий Миколенко / фото - ФК Динамо

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко вскоре станет игроком «Эвертона».

The Athletic сообщает, что о переходе 22-летнего украинца объявят первого января – в день открытия зимнего трансферного окна.

Футболист подпишет пятилетний контракт с «ирисками». За него заплатят около 21-23 миллионов евро.

Игрок уже побывал в Ливерпуле, где прошел медобследование, после чего вернулся в Киев.

Также мерсисайдцы планируют избавиться от другого левого защитника – француза Люки Диня, – у которого конфликт с тренером Рафаэлем Бенитесом.

Зимняя распродажа? Названы имена еще трех футболистов «Динамо», которых готовы продать.

