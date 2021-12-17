Маркевич: «Миколенко завоюет авторитет у фанатов «Эвертона»
Стало известно, когда объявят о трансфере Миколенко в «Эвертон»
Игрок уже прошел медобследование
Виталий Миколенко / фото - ФК Динамо
Защитник «Динамо» Виталий Миколенко вскоре станет игроком «Эвертона».
The Athletic сообщает, что о переходе 22-летнего украинца объявят первого января – в день открытия зимнего трансферного окна.
Футболист подпишет пятилетний контракт с «ирисками». За него заплатят около 21-23 миллионов евро.
Игрок уже побывал в Ливерпуле, где прошел медобследование, после чего вернулся в Киев.
Также мерсисайдцы планируют избавиться от другого левого защитника – француза Люки Диня, – у которого конфликт с тренером Рафаэлем Бенитесом.
Зимняя распродажа? Названы имена еще трех футболистов «Динамо», которых готовы продать.
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