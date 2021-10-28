Стало известно, сколько «Барселоне» придется заплатить «Аль-Садду» за Хави

Каталонский клуб твердо решил пригласить специалиста на должность главного тренера

Хави / Фото: Sportbox

Главный тренер «Аль-Садда» Хави в ближайшее время возглавит «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Барселона» вынуждена будет заплатить отступные катарскому клубу за то, что тренер покинет команду раньше установленного срока по контракту. Эта сумма составит 1 миллион евро.

В тренерский штаб Хави в «Барселоне» войдут его помощники из «Аль-Садда»: брат Хави Оскар, ассистент Серхио Алегре и тренер по физподготовке Иван Торрес.

Ранее стало известно, что Хави согласился возглавить «Барселону», официально все произойдет во 2-й половине ноября.

«Барселона» уволила главного тренера команды Рональда Кумана. Каталонский клуб должен заплатить тренеру неустойку в размере 12 миллионов евро.

«Барселона» в последних 10-ти матчах победила лишь трижды, 2 раза сыграла вничью и 5 раз проиграла. Каталонская команда идет на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 15-ю очками.