Степаненко: «Говорят, что сборная начала с нуля»

Тарас Степаненко / фото - УАФ

Опорный полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко на своей странице в Instagram поделился ожиданиями от ближайших матчей национальной команды в рамках отбора на ЧМ-2022:

Я привык мыслить решениями и направлять все силы на действие и результат. Сделаю все, чтобы помочь сборной в субботу.

За 11 лет в сборной я работал с разными тренерами и футболистами. И знаю, что такое личная ответственность каждого игрока, и командный настрой, который иногда все решает.

У нас все получится».