Степаненко: «Говорят, что сборная начала с нуля»
Опорный полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко на своей странице в Instagram поделился ожиданиями от ближайших матчей национальной команды в рамках отбора на ЧМ-2022:
«Говорят, что сборная начала с нуля. И никаких скидок, оправданий и «но» быть не может.
Я привык мыслить решениями и направлять все силы на действие и результат. Сделаю все, чтобы помочь сборной в субботу.
За 11 лет в сборной я работал с разными тренерами и футболистами. И знаю, что такое личная ответственность каждого игрока, и командный настрой, который иногда все решает.
У нас все получится».
После курьезного ухода Андрея Шевченко из сборной Украины на тренерский мостик стал Александр Петраков.
При новом наставнике команда провела лишь три матча, сыграв каждый из них вничью.
Уже завтра, 9 октября, команду ждет очередной отборочный матч ЧМ-2022.
Онлайн трансляция Финляндия – Украина. Начало – в 19:00.
Напомним, в Финляндии недоумевают из-за отсутствия Малиновского.
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