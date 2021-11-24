Степаненко: «С «Интером» можно показать классный футбол»

Тарас Степаненко / фото - FootBoom

Хавбек донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Интера», а также сравнил тренировки в сборной и под руководством Роберто Де Дзерби.

Вы сейчас понимаете реальный уровень «Шахтера»? В чемпионате вроде все хорошо, Лига чемпионов – тяжелый перепад.

Немного неожиданный результат в плане «Шерифа» и нашей игры. Все думали перед матчами, что есть явные фавориты в группе и, если что, есть «Шериф». А получилось, команда Вернидуба очень здорово провела первые 2 тура – взяла 6 очков – и сейчас у нас тяжелая ситуация, некуда отступать. Надо идти вперед, рисковать.

Я считаю, что такая ситуация – это хорошо, что нужно рисковать – тебя ничего не держит, можно показать классный футбол.