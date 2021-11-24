Степаненко: «С «Интером» можно показать классный футбол»
Хавбек донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Интера», а также сравнил тренировки в сборной и под руководством Роберто Де Дзерби.
Есть требования, нужно их выполнять. Мы прекрасно понимаем, что в сборной для некоторых это последний шанс попасть на ЧМ, поэтому стараемся более просто играть. В «Шахтер» пришел новый тренер со своей игрой и виденьем футбола. Он хочет, чтобы команда показывала его футбол и на внутренней арене, и в еврокубках. Подстраиваемся под то, хочет что тренер – это нормально.
Вы сейчас понимаете реальный уровень «Шахтера»? В чемпионате вроде все хорошо, Лига чемпионов – тяжелый перепад.
Немного неожиданный результат в плане «Шерифа» и нашей игры. Все думали перед матчами, что есть явные фавориты в группе и, если что, есть «Шериф». А получилось, команда Вернидуба очень здорово провела первые 2 тура – взяла 6 очков – и сейчас у нас тяжелая ситуация, некуда отступать. Надо идти вперед, рисковать.
Я считаю, что такая ситуация – это хорошо, что нужно рисковать – тебя ничего не держит, можно показать классный футбол.
Напомним, Йожеф Сабо также высказался о матче «Интер» – «Шахтер».
Следите за матчем «Интер» – «Шахтер» в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 24-го ноября, в 19:45.
Прогноз на матч «Интер» – «Шахтер».
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